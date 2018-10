Ajax speelt knap gelijk bij Bayern München in Champions League

Ajax kwam nog wel snel op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Mats Hummels in de vierde minuut, maar het werd nog voor rust 1-1 dankzij een treffer van Noussair Mazraoui in de 22e minuut.

De ploeg van trainer Erik ten Hag verzuimde in het vervolg zelfs de 1-2 te maken (grote kansen voor onder anderen Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Lasse Schöne), waardoor een stunt uitbleef.

De huidige nummer twee van de Eredivisie gaf door de remise de 3-0-thuiszege van twee weken geleden op AEK Athene bij de start van het miljoenenbal een goed vervolg.

Ajax gaat na twee speelrondes zelfs aan kop in groep E met vier punten, gevolgd door Bayern (eveneens vier punten maar slechter doelsaldo), Benfica (drie punten) en AEK Athene (nul punten).

In het andere duel in de groep won Benfica namelijk met 2-3 bij AEK Athene. Invaller Alfa Semedo maakte een kwartier voor tijd, toen de Portugezen al met een man minder op het veld stonden, het winnende doelpunt.

Basisplaatsen voor Wöber en Van de Beek

Ajax begon in een opvallende opstelling aan de wedstrijd tegen Bayern. Maximilian Wöber vormde samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo, Daley Blind stond met Schöne en Van de Beek op het middenveld en de aanval bestond uit Hakim Ziyech, Tadic (spits) en David Neres.

Het kwam het spel van Ajax aanvankelijk niet ten goede want al binnen vijf minuten keek het tegen een achterstand aan. Arjen Robben, vlak daarvoor al gevaarlijk met een gekruld schot in de verre hoek, vond het hoofd van de geheel vrijstaande Hummels, voor wie het een koud kunstje was om van dichtbij doelman André Onana te passeren.

Ajax kende daarna een moeilijke fase en doordat Bayern doordrukte leek het wachten op de 2-0, maar Thomas Müller produceerde na slordig balverlies van Mazraoui halverwege de eigen speelhelft een slap rollertje in de handen van Onana.

De bezoekers gooiden na ruim twintig minuten de schroom van zich af en dat resulteerde prompt in de gelijkmaker. Mazraoui dribbelde Franck Ribéry voorbij, ging de combinatie aan met Tadic en schoot de bal van net binnen het strafschopgebied hard via de benen van de inglijdende David Alaba langs keeper Manuel Neuer.

Ajax na 1-1 bovenliggende partij

Ajax was vanaf dat moment zowaar de bovenliggende partij en het scheelde weinig of dat was ook terug te zien in de ruststand. Uitblinker Hakim Ziyech, die strooide met sublieme passes, probeerde het vlak voor rust maar eens van grote afstand, maar zijn fraaie poging werd net onder de lat weggeplukt door Neuer.

Ajax trok die lijn in de openingsfase van de tweede helft door en had eigenlijk ook op 1-2 moeten komen, maar twee grote kansen werden niet benut. Eerst raakte Tadic de bal op aangeven van Neres helemaal verkeerd en even later gaf Tagliafico Neuer nog de gelegenheid om redding te brengen op zijn schuiver.

De nieuwe Bayern-trainer Niko Kovac greep na een uur in en haalde Robben naar de kant ten faveure van James Rodríguez. Die ingreep zorgde ervoor dat het overwicht van Ajax een stuk minder werd en het spel zich een tijdlang voornamelijk op het middenveld afspeelde.

Bayern zette in de laatste twintig minuten nog een keer aan en Rodríguez had de 2-1 op zijn schoen, maar ook hij raakte de bal door het matige veld in de Allianz Arena niet helemaal vol, waardoor Onana er nog net zijn vingertoppen tegenaan kon plaatsen.

Aan de andere kant had Ajax ook zomaar kunnen winnen. Van de Beek schoot na weer een fraaie aanval oog in oog met Neuer naast, waarna Schöne met een geweldige vrije trap van een meter of 25 via de handen van Neuer de bovenkant van de lat toucheerde.

