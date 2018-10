De Vrij is met Inter op zijn hoede voor gevaarlijke aanval PSV

"Ik heb ze gevolgd en PSV is gewoon heel goed bezig. Ze hebben alleen van FC Barcelona verloren, dat is geen schande volgens mij", aldus De Vrij dinsdag op de persconferentie van Inter in het Philips Stadion.

De 26-jarige verdediger, afgelopen zomer overgekomen van Lazio, beseft dat hij in Eindhoven de nodige duels met Luuk de Jong aan zal moeten gaan. "Hij is een spits die veel werk opknapt en om hem heen staan met Hirving Lozano en Steven Bergwijn twee snelle buitenspelers. Het is een gevaarlijke voorhoede, met veel intensiteit."

In tegenstelling tot PSV, dat alle zeven Eredivisie-wedstrijden won, leed De Vrij met Inter al het nodige puntenverlies. De ploeg van trainer Luciano Spalletti staat vierde in de Serie A, maar De Vrij merkt dat de Italianen groeiende zijn.

"We hebben veel nieuwe spelers, onder wie ik en jongens die wat later terugkwamen van het WK. Het was een beetje zoeken in het begin, maar inmiddels zijn we beter op elkaar ingespeeld."

'Van Bommel is een geboren trainer'

Ook Spalletti, die later aanschoof op de persconferentie, had mooie woorden over voor PSV en in het bijzonder Van Bommel. "Hij is een geboren trainer. Dat zag je in zijn karakter als voetballer", zei de Italiaan.

Spalletti en Inter begonnen de groepfase met een 2-1-overwinning op Tottenham Hotspur, terwijl PSV hard onderuit ging bij FC Barcelona (4-0). "Ik denk dat ze spijt hebben dat ze in de wedstrijd tegen FC Barcelona zoveel ruimte hebben weggegeven", vertelde Spalletti, die ook de topper tussen PSV en Ajax (3-0) heeft teruggekeken.

"In die wedstrijd hebben ze laten zien dat ze een tegenstander niet na laten denken en direct onder druk zetten. Ze zijn fysiek sterk en hebben veel individuele kwaliteiten. We hebben ze goed geanalyseerd. Het wordt een mooie test voor ons."

PSV tegen Inter begint woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Milorad Mazic. Bij de andere wedstrijd in groep B, Tottenham-Barcelona, is de aftrap eveneens om 21.00 uur.