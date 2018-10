PSV jaagt tegen Inter op eerste CL-goal in ruim 300 minuten

Santiago Arias was op 1 november 2016 de laatste PSV'er die een Champions League-doelpunt maakte. De rechtsback, afgelopen zomer overgestapt naar Atlético Madrid, scoorde in het met 1-2 verloren thuisduel met Bayern München.

Sindsdien speelde PSV tegen Atlético (2-0-nederlaag in 2016), FK Rostov (0-0 in 2016) en FC Barcelona (4-0-nederlaag in 2018) zonder het net te vinden.

Op papier heeft PSV met Inter de ideale tegenstander om eindelijk weer eens een doelpunt te maken. De 'Nerazzurri' hielden maar één keer de nul in hun laatste veertien Champions League-wedstrijden en dat was in oktober 2011 op bezoek bij Lille (0-1). Daar komt bij dat Inter al zeven Europese uitwedstrijden op rij niet heeft gewonnen.

Derde confrontatie tussen PSV en Inter

Tegen Nederlandse clubs kan Inter wel uitstekende cijfers overleggen. In een ver verleden wisten Ajax (2-0 in 1972), FC Amsterdam (1-2 in 1974), FC Groningen (2-0 in 1983) en Feyenoord (0-1 in 2002) nog te winnen van de club uit Milaan, maar in de laatste negen confrontaties met een Nederlandse club kwam Inter nooit als verliezer uit de strijd.

PSV speelde twee keer eerder tegen Inter. In het Champions League-seizoen 2007/2008 werd in Eindhoven met 0-1 verloren en in Milaan won de Italiaanse ploeg met 2-0.

De derde confrontatie tussen PSV en Inter begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Milorad Mazic. Bij de andere wedstrijd in groep B, Tottenham Hotspur tegen FC Barcelona, is de aftrap eveneens om 21.00 uur.