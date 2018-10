Robben vindt dat Ajax alles heeft om te overwinteren in Champions League

"Je ziet positieve ontwikkelingen bij Ajax en ook bij PSV", zei Robben maandagmiddag op de persconferentie voor de wedstrijd. "Het doet me plezier dat er voor het eerst sinds lange tijd tweede Nederlandse clubs in de groepsfase van de Champions League spelen."

Ajax opende twee weken geleden sterk met een 3-0-thuiszege op AEK Athene. Ook Bayern pakte meteen drie punten door Benfica met 0-2 te verslaan. "Ajax heeft alles om te kunnen overwinteren in de Champions League. Er breken veel jonge talenten door", zei Robben.

De linkspoot vertelde dat hij als speler van FC Groningen een aanbieding van Ajax kreeg, maar hij koos destijds voor PSV. "De reden was dat ze mijn naam verkeerd gespeld hadden", zei de inmiddels 34-jarige aanvaller daar maandag over.

Zijn vader Hans Robben had jaren geleden al verteld dat de 'randstedelijke arrogantie' van Ajax niet goed viel bij de familie Robben. Toenmalig technisch directeur Leo Beenhakker had de moeder van Robben bij een bezoek aangesproken met: "Hé, meissie."

'Wedstrijd tegen Ajax bijzonder'

In Europees verband speelde Robben nog nooit tegen Ajax. De oud-speler van Chelsea en Real Madrid stond pas twee keer tegenover een Nederlandse club. In 2016 won hij met Bayern tweemaal van PSV in de Champions League (4-1 en 1-2).

"Ik heb niet vaak tegen Nederlandse teams gespeeld. Daarom is de wedstrijd van morgen bijzonder, ik kijk ernaar uit", zei de oud-speler van Chelsea en Real Madrid.

Robben stopte een jaar geleden na 96 interlands (37 doelpunten) bij Oranje. In clubverband wil de linkspoot nog lang niet stoppen.

"Als ik me dan nog goed voel, dan hoop ik over drie jaar nog steeds te spelen", zei de aanvaller, wiens contract in München aan het einde van dit seizoen afloopt.

'Bayern wil iets rechtzetten'

Trainer Niko Kovac zei dat Robben, die dit seizoen vier keer in de basis stond en een keer mocht invallen, waarschijnlijk start tegen Ajax. "Hij kent het Nederlandse voetbal natuurlijk goed. Hij is enorm gemotiveerd voor deze wedstrijd."

Robben stond in de laatste twee duels ook aan de aftrap bij Bayern, maar daarin kwam de 'Rekordmeister' niet tot winst. Na een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Augsburg werd er vrijdag met 2-0 verloren van Hertha BSC Berlin. Daardoor raakte Bayern de koppositie in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund.

"Mijn ploeg vindt het erg vervelend hoe we die wedstrijd verloren. Vandaag op de training kreeg ik de indruk dat ze graag iets recht willen zetten", zei Kovac. "Het gaat om kleine dingen die we beter moeten doen."

Goretzka weer beschikbaar

Kovac kan dinsdag weer beschikken over Leon Goretzka De Duitse middenvelder, in de zomer overgekomen van Schalke 04, ontbrak vrijdag vanwege een enkelblessure. De 23-jarige international trainde maandag in het regenachtige München echter weer mee en is inzetbaar.

De langdurig uitgeschakelde Fransen Kingsley Coman en Corentin Tolisso en de Braziliaanse verdediger Rafinha zijn niet inzetbaar. Naar verwachting keren verdediger Mats Hummels en middenvelder Javi Martínez terug in de basis bij Bayern. Zij bleven tegen Hertha op de bank.

Bayern München-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec.

