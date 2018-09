Liverpool in spektakelstuk langs PSG, Rodrigues scoort voor Galatasaray

Bij de topper Liverpool-PSG vielen drie doelpunten in de eerste helft. Na een half uur opende Daniel Sturridge de score en zes minuten later maakte James Milner er uit een strafschop 2-0 van.

Wijnaldum vertolkte daarbij een hoofdrol, want hij was degene die onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Nog voor rust maakte Thomas Meunier de aansluitingstreffer namens PSG, waarna Kylian Mbappé diep in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde.

Daardoor leek 2-2 de eindstand te worden, maar invaller Roberto Firmino bracht Anfield in de extra tijd alsnog in extase met een knap schot in de verre hoek.

De andere wedstrijd in groep C ging tussen FK Crvena Zvezda (beter bekend als Rode Ster Belgrado) en Napoli. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in Stadion Rajko Mitic. Liverpool gaat zodoende aan kop na de eerste speelronde.

Rodrigues opent score voor Galatasaray

De geboren Rotterdammer Rodrigues speelde in groep D een belangrijke rol namens Galatasaray tegen Lokomotiv Moskou (3-0). Rodrigues, international van Kaapverdië, maakte in Istanbul de openingstreffer. Na rust werd de eindstand bepaald door Eren Derdiyok en Selçuk Inan (strafschop).

Galatasaray leidt in de poule, want Schalke 04-FC Porto eindigde in 1-1. In de tweede helft werd het 1-0 door Breel Embolo, maar Otavio trok de stand gelijk uit een penalty. Bij 0-0 had Alex Telles nog een strafschop gemist namens de bezoekers.

Europa League-winnaar Atlético Madrid rekende in het Stade Louis II af met AS Monaco: 1-2. De verliezend Champions League-finalist van 2014 en 2016 kwam op achterstand door Samuel Grandsir, maar boog dat nog voor rust om dankzij Diego Costa en José Giménez.

In dezelfde poule nam Club Brugge het met basisspelers Stefano Denswil, Arnaut Groeneveld en Ruud Vormer thuis op tegen Borussia Dortmund. Lang stond het 0-0, maar vlak voor tijd maakte Christian Pulisic met veel fortuin 0-1.

