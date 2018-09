Van Bommel vindt dat details het verschil maakten bij Barcelona-PSV

"Wij zijn op weg naar iets en nog niet daar waar we willen zijn. Details bepaalden de wedstrijd", zei Van Bommel na afloop voor de camera van Veronica.

De voormalig Barcelona-middenvelder doelde daarbij op onder meer de manier waarop voor rust een vrije trap werd weggegeven, waaruit Lionel Messi op prachtige wijze de 1-0 maakte.

"We hadden bijvoorbeeld beter de defensieve discipline moeten houden. Dat zijn dingen waarom zij Barcelona zijn en wij PSV. We zijn op weg naar dat niveau. We hebben een jonge ploeg en hebben tijd nodig. Er zaten vanavond wel wat aardige dingen bij."

Na rust kreeg PSV een aantal kansjes op de gelijkmaker, maar in de slotfase liep Barcelona nog flink uit door nog twee doelpunten van Messi en een treffer van Ousmane Dembélé.

'Hadden Barcelona pijn kunnen doen'

De 41-jarige Van Bommel beaamde dat er op sommige momenten meer in zat voor zijn ploeg in Camp Nou, maar dat er door onder meer een gebrek aan ervaring niet werd doorgedrukt.

"Het was niet slecht en ik was vooraf al overtuigd van onze kansen. We veroverden redelijk vaak de bal en dan moet je lef hebben. Dat zijn momenten waarop je Barcelona pijn kunt doen", zei hij.

"Maar al met al kwamen we hier natuurlijk niet om even makkelijk te voetballen. Of dat ook met de ambiance en de aanwezigheid van Messi te maken had? Dat weet ik niet."

Internazionale-Tottenham Hotspur, de andere wedstrijd in groep B, eindigde in 2-1. PSV staat daardoor vierde en laatste na de eerste speelronde. Begin volgende maand is Inter de volgende opponent.

