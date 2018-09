AEK-coach hoopt met geduldig spel zwakke plekken Ajax bloot te leggen

De 49-jarige Griek heeft de ploeg van zijn collega-trainer Erik ten Hag uitvoerig bestudeerd en weet waar de kansen liggen.

"Ajax speelt erg goed in balbezit en kan vanuit het niets een doelpunt maken, maar heeft ook zwakke punten", zei Ouzounidis dinsdagavond op zijn persconferentie in Amsterdam.

"Ze hanteren een speelstijl die ons mogelijkheden geeft om ook tot aanvallen te komen. We moeten zuinig zijn in balbezit, geduldig zijn en de kansen afmaken. Andere tegenstanders van Ajax kwamen in voorgaande wedstrijden ook tot kansen, maar scoorden niet."

Ouzounidis zal met AEK een iets andere tactiek dan normaal hanteren. "We hebben iets in onze gedachten en dat zullen jullie morgen wel zien. De omstandigheden zorgen ervoor dat we iets anders proberen dan normaal."

Ook aanvoerder Mantalos vol vertrouwen

AEK-aanvoerder Petros Mantalos heeft net als zijn coach vertrouwen in een goed resultaat tegen Ajax en kijkt uit naar zijn eerste Champions League-wedstrijd ooit.

"Natuurlijk ben ik daar blij mee en we voelen ons allemaal goed, maar wat we hebben gepresteerd ligt achter ons. We moeten als team nu aan de wedstrijd tegen Ajax denken", aldus de 27-jarige middenvelder.

"Zeker in de laatste twee wedstrijden hebben we laten zien dat we goed in vorm zijn. We willen hier ons eigen spel spelen en alles geven, en dan zien we wel wat het oplevert."

De uitverkochte wedstrijd tussen Ajax en AEK begint woensdagavond om 18.55 uur. Benfica-Bayern München, het andere duel in groep E, begint om 21.00 uur.

