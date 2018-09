Mourinho haalt inspiratie uit Federer voor duel United op Zwitsers kunstgras

"We zijn hier in Zwitserland, het land van een van de beste tennissers ooit", doelde Mourinho dinsdag op zijn persconferentie op twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer.

"Ik weet zeker dat hij ook niet graag op zo'n ondergrond zou spelen, maar hij moet ook altijd gewoon de baan op. Iedereen weet dat hij een voorkeur heeft, maar hij moet ook zien te winnen op de ondergronden die hij minder fijn vindt."

De 55-jarige Mourinho kreeg veel vragen over het kunstgras in het Stade de Suisse van de Zwitserse kampioen Young Boys, maar wilde er verder niet te veel woorden aan vuil maken.

"Ik wil het niet bij voorbaat als excuus gebruiken voor een eventueel minder resultaat. Iedereen weet dat het lastig is, maar ik heb er vorige week bij een UEFA-bijeenkomst in Genève al mijn zegje over gedaan."

Mourinho spaart alleen Valencia

Op het kunstgras van Young Boys zal Mourinho geen spelers sparen, al maakt de voormalige coach van FC Porto, Internazionale, Real Madrid en Chelsea een uitzondering voor vleugelverdediger Antonio Valencia.

"Hij is de enige die we in bescherming moeten nemen vanwege zijn fysieke gesteldheid", doelde hij op een recente knieblessure van de ervaren Ecuadoraan. "Zijn knie kan allesbehalve een kunstgrasveld gebruiken. Verder zullen we er alles aan doen om te winnen."

United komt voor het eerst in actie in de Champions League sinds de Engelse topclub vorig seizoen in de achtste finales pijnlijk werd uitgeschakeld door Sevilla.

Young Boys-United begint woensdag om 21.00 uur. De aftrap van Valencia-Juventus, de andere wedstrijd in groep H, is tegelijkertijd.

