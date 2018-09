Ramos lacht om uitspraken 'onwetende' Griezmann over Gouden Bal

Ramos werd tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met AS Roma van woensdag geconfronteerd met quotes van de Fransman, die onlangs in een interview zei zichzelf in een rijtje met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te scharen en daardoor kans ziet op het winnen van de Gouden Bal.

"Het is onwetend en erg gewaagd", zei Ramos dinsdag met een lach in Santiago Bernabéu. "Ik herinner me spelers als Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Raúl, Xavi, Andrès Iniesta, Iker Casillas... Ze hebben veel prijzen gepakt en bijna alles gewonnen, maar geen Gouden Bal."

De 32-jarige Ramos denkt dat Griezmann door bijvoorbeeld Atlético-coach Diego Simeone of ervaren teamgenoten Diego Godín en Koke - die met grote spelers hebben gespeeld - een spiegel voorgehouden moet worden.

"Iedereen is vrij om zijn mening en gedachten te delen, maar hij zou zich moeten laten adviseren door hen. Ik heb trouwens wel altijd gezegd dat Griezmann een geweldige speler is."

Overigens maakt Griezmann dit jaar geen kans op dit titel voetballer van het jaar. Ronaldo, Luka Modric en Mohamed Salah zijn de laatste drie genomineerden.

'Drie Champions League-zeges geen toeval'

Captain Ramos heeft zin in het nieuwe Champions League-seizoen met Real. Hij won het belangrijkste Europese clubtoernooi met 'De Koninklijke' in 2014, 2016, 2017 én vorig seizoen, maar dat is voor de 158-voudig international van Spanje geen reden om gas terug te nemen.

"We willen graag voortzetten wat ons de beste club ter wereld heeft gemaakt. Het is geen toeval dat we de Champions League drie keer op rij hebben gewonnen en moeten die ambitie weer hebben", zei hij.

"We zijn ervan overtuigd dat we alle prijzen kunnen winnen, maar moeten het stap voor stap bekijken. Het is een lange weg en je moet uiteraard op de juiste manier beginnen."

Het duel tussen Real en Roma, waar de Nederlanders Rick Karsdorp en Justin Kluivert onder contract staan, begint woensdag om 21.00 uur. De wedstrijd in Madrid wordt geleid door arbiter Björn Kuipers.

