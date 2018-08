De Jong ziet bereiken Champions League met PSV als 'extra prijs'

De Jong ziet de kwalificatie voor de Champions League als een prijs. "Dit is heel belangrijk voor de club", glunderde de spits woensdag na afloop van de return tegen BATE Borisov bij Veronica. "Het voelt als een extra prijs."

PSV won de return in het Philips Stadion met 3-0, nadat het BATE vorige week in de heenwedstrijd al met 2-3 had verslagen. Daardoor bereikten de Brabanders voor de zestiende keer de groepsfase van de Champions League.

"We wilden heel graag Champions League spelen, maar we moesten het nog wel halen", aldus De Jong. "Het voelt heel lekker als het dan ook lukt. Dit is het podium waarop we willen spelen."

De 28-jarige aanvaller maakte woensdagavond een van de drie treffers voor PSV. Hij bracht de ploeg van coach Mark van Bommel nog voor rust op 2-0 door een voorzet van Jorrit Hendrix binnen te koppen.

"We begonnen een beetje moeizaam aan de wedstrijd, maar op een gegeven moment hadden we de controle", aldus De Jong. "De ontlading na de 2-0 was geweldig."

Van Bommel geniet van speelwijze PSV

Ook Van Bommel is erg tevreden met het bereiken van de groepsfase. Na de wedstrijd feliciteerde hij zijn spelers in de kleedkamer met een "uitstekende seizoensstart". Het grote doel, plaatsing voor de Champions League, is bereikt en ook in de Eredivisie is PSV - mede door twee ontsnappingen in blessuretijd - nog ongeslagen.

"Ik ben hartstikke blij", jubelde de nieuwe coach van PSV. "Door de sfeer in het stadion werden we gedragen."

Van Bommel genoot vooral van de speelwijze van zijn ploeg. "Ik ben heel blij met de manier waarop we speelden. We hadden het aardig voor elkaar, afgezien van een paar momenten waarop Jeroen Zoet weer fantastisch was."

Alle aanvallers van PSV waren tegen BATE trefzeker. Steven Bergwijn opende na een klein kwartier de score. Nadat De Jong de marge verdubbelde, bepaalde Hirving Lozano na iets meer dan een uur spelen de eindstand.

"Als je als trainer begint is het lastig om zo snel mogelijk de speelwijze over te brengen en de spelers te overtuigen", aldus Van Bommel. "Als het dan in fases zó goed wordt uitgevoerd, ben je wel aan het genieten op de bank."

Donderdag staat de loting voor de groepsfase van de Champions League op het programma. PSV kan onder meer gekoppeld worden aan Bayern München.

"Dat zou heel erg leuk zijn en tegelijkertijd ook heel erg moeilijk", besefte Van Bommel, die als speler van 2006 tot en met 2011 voor Bayern uitkwam.

