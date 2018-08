PSV begint met Rosario aan return tegen BATE Borisov in play-offs CL

Rosario is weer hersteld van zijn fysieke klachten en neemt de plaats in van Dante Rigo, die afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2-zege) zijn officiële basisdebuut maakte voor PSV.

De 19-jarige Belg is zelf niet helemaal fit en zit daarom op de tribune. Hierdoor begint Bart Ramselaar, die eigenlijk op de tribune zou plaatsnemen, op de bank.

Ten opzichte van het duel met PEC voert trainer Mark van Bommel verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. PSV begint met dezelfde elf als in de heenwedstrijd tegen BATE. De landskampioen won in Wit-Rusland met 2-3.

Gaston Pereiro, Hirving Lozano en invaller Donyell Malen bezorgden de Eindhovenaren de overwinning, waardoor een gelijkspel of zelf een nederlaag van 0-1 of 1-2 voldoende is voor een plek in de groepsfase van de Champions League.

PSV vorig jaar al vroeg ten onder in Europa

Bij een nederlaag met andere cijfers speelt PSV dit seizoen in de groepsfase van de Europa League. Vorig jaar vloog de club al in augustus uit Europa na een dubbele nederlaag tegen het Kroatische NK Osijek in de voorronden van de Europa League.

Als PSV erin slaagt het tweeluik met BATE winnend af te sluiten, dan gaat de club donderdag om 18.00 uur in de koker voor de loting van de groepsfase van het miljoenenbal. Dinsdag wist Ajax zich al bij de beste 32 clubs van Europa te scharen door Dinamo Kiev over twee duels te verslaan (3-1 en 0-0).

Zowel PSV als Ajax zit dan in pot 3 bij de loting en komt in de poulefase bij twee op papier sterkere tegenstanders terecht.

Het zou voor het eerst sinds acht jaar zijn dat Nederland door twee clubs vertegenwoordigd wordt in de groepsfase van de Champions League. In 2010/2011 speelden FC Twente en Ajax beiden in het hoofdtoernooi.

De return tussen PSV en BATE Borisov in het Philips Stadion begint woensdagavond om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Anthony Taylor.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling BATE Borisov: Scherbitski; Rios, Milunovic, Filipenko, Filipovic; Stasevich, Baga, Dragun, Hleb; Stasevich, Volodjko; Tuominen.

