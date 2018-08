Ajax blijft simpel overeind in Kiev en bereikt groepsfase Champions League

De Amsterdammers sluiten daarmee een lange weg richting het hoofdtoernooi succesvol af. De nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen rekende in de eerste twee kwalificatierondes af met Sturm Graz (2-0 en 3-1) en Standard Luik (2-2 en 3-0).

Dusan Tadic kreeg in de hoofdstad van Oekraïne al na een kwartier spelen de uitgelezen kans om Ajax een onbezorgde avond te bezorgen, maar de Serviër miste een penalty. Ook daarna waren de Amsterdammers echter veel sterker en was het een klein wonder dat er niet gescoord werd.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat Ajax zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi weet te plaatsen. Ook acht jaar geleden ging dat, destijds onder trainer Martin Jol, ten koste van Dinamo Kiev. Vervolgens ging het in 2015, 2016 en 2017 mis in de voorrondes.

PSV kan woensdag het voorbeeld van Ajax volgen en zich eveneens voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. De landskampioen verdedigt thuis in de play-offs tegen BATE Borisov de 2-3 overwinning van vorige week in Wit-Rusland. Donderdag om 18.00 uur is de loting voor het hoofdtoernooi.

Tadic schiet penalty op de paal

Met Maximilian Wöber als vervanger van de geschorste linksback Nicolás Tagliafico kroop Ajax in de openingsfase door het oog van de naald. Doelman André Onana voorkwam met een knappe reflex op een inzet van Viktor Tsyhankov dat zijn ploeg meteen achter de feiten aan liep in het Olimpiyskiy-stadion.

Lang duurde de stormloop van Dinamo Kiev niet, want daarna nam Ajax het heft in handen en kreeg het ook kansen. De grootste daarvan was voor Tadic, die in de veertiende minuut een penalty mocht nemen nadat Matthijs de Ligt opzichtig naar de grond was getrokken in het strafschopgebied. De Serviër raakte echter hard de binnenkant van de paal.

Ook na die misser was Ajax de gevaarlijkste ploeg, maar de beloning bleef uit. Een inzet van Donny van de Beek, die kon uithalen na een slimme pass van Hakim Ziyech, raakte de buitenkant van de paal. Klaas-Jan Huntelaar stuitte op slag van rust van dichtbij op Kiev-doelman Denys Boiko.

Oppermachtig Ajax blijft op de been

Hoewel Dinamo Kiev op zoek moest naar minimaal twee goals om de groepsfase te halen, bleef het spelbeeld ook na rust onveranderd en was het Ajax dat de klok sloeg. Ziyech knalde vroeg in de tweede helft een vrije trap op de lat, nadat Noussair Mazraoui even daarvoor met een kopbal al dicht bij de 0-1 was.

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd toonde Kiev zich wat vaker op de helft van de Amsterdammers, maar meer dan wat afzwaaiers leverde dat niet op. Uit de counter kreeg Huntelaar opnieuw een enorme kans om te scoren, maar zijn misser bleef tegen het machteloze Kiev zonder gevolgen.

Ajax verzekert zich daarmee van de eerste deelname aan de groepsfase van de Champions League sinds het seizoen 2014/2015, toen het als landskampioen rechtstreeks was geplaatst. In een poule met FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia eindigden de Amsterdammers destijds als derde.

Net als Ajax verzekerden ook Young Boys en AEK Athene zich van Champions League-voetbal. De Zwitsers wonnen in Kroatië met 1-2 bij Dinamo Zagreb, nadat de eerste wedstrijd in 1-1 was geëindigd. De Grieken hadden na de 1-2 zege van vorige week uit bij het Hongaarse Videoton genoeg aan een gelijkspel in eigen huis: 1-1.

