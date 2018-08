PSV treft met BATE Borisov specialist in Europese voorrondes

In eigen land is BATE al ruim een decennium lang alleenheerser. De laatste twaalf seizoenen werd de club kampioen en een dertiende opeenvolgende titel lijkt in de maak. Na zeventien van de dertig speelrondes (de competitie in Wit-Rusland loopt van de lente tot de herfst) volgen de naaste belagers al op zeven punten.

Geen club ter wereld is in de eigen competitie bezig aan een sterkere reeks en het absolute record van het Letse Skonto Riga (veertien keer kampioen tussen 1991 en 2004) en Lincoln uit Gibraltar (2003-2016) is zelfs binnen handbereik.

Daarnaast is BATE de enige Wit-Russische ploeg die in Europa serieus aan de weg timmert. Maar liefst vijf keer werd de groepsfase van de Champions League bereikt. Telkens moesten daarvoor drie kwalificatierondes worden overleefd, een prestatie die geen enkele andere club in Europa ooit leverde.

Een statistiek die PSV zorgen zal baren is de honderd procent-score van BATE in Europese play-offs. Sinds de introductie daarvan in 2009 waren de Wit-Russen vier keer van de partij, met telkens een ticket voor de groepsfase als beloning. Sturm Graz (2011/12), Hapoel Shmona (2012/13), Slovan Bratislava (2014/15) en Partizan Belgrado (2015/16) werden stuk voor stuk verslagen.

Fabrieksclub met aandacht voor jeugdopleiding

De successen zijn allemaal recent, want in tegenstelling tot een aantal andere grote ploegen uit de voormalige Sovjet-Unie kan de club uit het circa 180.000 inwoners tellende Borisov niet bogen op een rijke historie.

Net als PSV is BATE van oorsprong een fabrieksclub en heeft het daar ook zijn naam aan te danken. De Borisov Automobile and Tractor Electronics, een van de vele fabrieken in de industriestad, richtte in 1973 een eigen voetbalploeg op. Elf jaar later werd de club ontbonden, om in 1996 weer nieuw leven ingeblazen te worden.

De succesreeks begon met de komst van de huidige voorzitter Anatoli Kapski. Hij investeerde vooral in de jeugdopleiding, waardoor de selectie voornamelijk uit Wit-Russen bestaat, aangevuld met vier Serviërs, een Montenegrijn, een Fransman en een Fin. De Oegandees Luwagga Kizito is de enige niet-Europeaan in de ploeg.

Veteraan Hleb blikvanger van huidige selectie

De enige naam van de huidige groep die de voetballiefhebber bekend in de oren zal klinken is die van Alexander Hleb. De oud-speler van onder meer FC Barcelona, Arsenal en VfB Stuttgart is op 37-jarige leeftijd teruggekeerd bij zijn oude club om zijn ervaring op de jonge spelers over te brengen.

De marktwaarde van de hele selectie van BATE wordt geschat op 15 miljoen euro, een schijntje vergeleken bij de ruim 120 miljoen die de spelers van PSV collectief waard zijn. “Dit is geen club die grote sterren wil halen die neerkijken op onze jonge spelers”, verklaarde voorzitter Kapski het bescheiden transferbeleid.

Een van de buitenlandse sterren die in het verleden wel zijn weg naar de Wit-Russische club wist te vinden, is Mateja Kezman. De Servische spits en drievoudig topscorer van de Eredivisie werd er kampioen in 2011 en is de enige speler die zowel het shirt van PSV als van BATE droeg.

BATE loert in Europa op de counter

Waar BATE in de eigen competitie als topclub altijd zelf het spel moet maken, loert de club in Europa meestal op de counter. Dat ondervond Bayern München in 2012. 'Der Rekordmeister' liep na een serie vlijmscherpe uitbraken tegen een sensationele 3-1-nederlaag op in de groepsfase van de Champions League.

Die zege geldt als het Europese hoogtepunt voor BATE, dat er desondanks (ook in de Europa League) nooit in slaagde om te overwinteren. Het laatste Champions League-avontuur dateert uit het seizoen 2015/2016.

Waar voor de Eindhovenaren het Europese seizoen dinsdag pas begint, heeft de ploeg van de 37-jarige trainer Alyaksey Baha er al twee kwalificatierondes opzitten. Met de nodige moeite werd afgerekend met het Finse HJK Helsinki (0-0 en 2-1) en FK Qarabag uit Azerbeidzjan (1-0 en 1-1).

PSV'er Viergever speelde met AZ tegen BATE

PSV wordt na AZ de tweede Nederlandse club die het tegen BATE op gaat nemen. De Alkmaarders verloren in het seizoen 2010/2011 in de groepsfase van de Europa League de uitwedstrijd kansloos met 4-1, maar namen thuis, met de huidige PSV’er Nick Viergever in de basis, revanche (3-0).

BATE speelde de Europese thuiswedstrijden destijds nog in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, maar verhuisde in 2014 naar de Borisov Arena, dat mede dankzij de Champions League-miljoenen kon worden gebouwd.

Het nieuwe stadion biedt plek aan ruim 13.000 mensen, maar zelfs bij Europese duels is het zelden uitverkocht. Met al ruim 30.000 verkochte kaarten zal het volgende week woensdag bij de return in Eindhoven ongetwijfeld sfeervoller zijn.

De wedstrijd tussen BATE Borisov en PSV begint dinsdag om 21.00 uur in de Borisov Arena. De return is acht dagen later in het Philips Stadion. Ook Ajax is nog in de race voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers beginnen woensdag met een thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev.

