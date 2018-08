Ten Hag schat kansen Ajax op bereiken groepsfase CL in op 'fiftyfifty'

"Deze ploeg is sterker dan Sturm Graz en Standard Luik, dit is een treetje hoger. We hebben twee heel goede dagen nodig'', zegt Ten Hag in een interview op het tv-kanaal van Ajax. "Het is mogelijk, de kansen liggen fiftyfifty."

Ajax ontvangt de nummer twee in Oekraïne van afgelopen seizoen woensdag in de Johan Cruijff ArenA. De return in Kiev is volgende week dinsdag.

"Dinamo Kiev heeft een dynamische en goed voetballende ploeg. Een stugge ploeg ook, met een goede mentaliteit'', weet Ten Hag.

Dit seizoen heeft Dinamo Kiev de vier gespeelde competitieduels allemaal met 1-0 gewonnen. "Dat zegt dat ze goed georganiseerd zijn en op de 'nul' kunnen spelen.'' In de derde voorronde van de Champions League wonnen de Oekraïners over twee duels van Slavia Praag (1-1, 2-0).

Ten Hag hoopt op Europese ambiance in ArenA

Ten Hag hoopt op dezelfde steun van het publiek als in de vorige rondes, toen Sturm Graz en Standard Luik met respectievelijk 2-0 en 3-0 werden verslagen in Amsterdam.

"Van zo'n ambiance groei je als speler en als team. Maar we moeten de steun van het publiek zelf afdwingen door er vol op te vliegen. In Europese thuiswedstrijden moet je op de 'nul' spelen en we willen er ook eentje maken. Als we winnen, hebben we een goede uitgangspositie voor de return."

Ajax was vier jaar geleden voor het laatst van de partij in de Champions League. "Europa halen was ons doel, dat hebben we al gehaald. Maar de Champions League is natuurlijk het ultieme. Daar willen we in'', zegt Ten Hag. "We zijn er nog twee wedstrijden van verwijderd."

Mocht Ajax onderuit gaan in de play-offs van de Champions League, dan is de ploeg toch verzekerd van Europees voetbal tot de winterstop. De Amsterdammers spelen dan in de groepsfase van de Europa League.

Bekijk het programma voor de play-offs van de Champions League