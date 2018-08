Van Bommel verwacht zware avond voor PSV tegen verdedigend BATE

"Ik vind dat er vrij denigrerend naar BATE Borisov wordt gekeken", zei hij maandag op de persconferentie. "Als je wat dieper op de club inzoomt, zie je dat zij de afgelopen tien jaar vaker in de Champions League hebben gespeeld dan wij. Volgens mij zegt dat genoeg over het niveau van BATE Borisov."

"Op basis van de analyses die we hebben gemaakt, verwacht ik dat BATE vrij verdedigend zal spelen, al kan dat natuurlijk altijd anders zijn. We houden rekening met meerdere scenario's."

De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Vorig jaar vloog PSV al in augustus uit Europa na een dubbele nederlaag tegen het Kroatische NK Osijek in de voorronden van de Europa League.

Voor PSV hangt er niet alleen in sportief, maar ook in financieel opzicht veel af van de play-off tegen BATE Borisov. Bij plaatsing voor de groepsfase strijken de Brabanders 35 miljoen euro op, bij deelname aan de Europa League is dat 'slechts' vijftien miljoen.

Met dat financiële belang voor PSV zegt Van Bommel zich niet direct bezig te houden. "Wij kunnen bij winst minimaal zes wedstrijden op topniveau spelen. Dat is waar wij voor voetballen. Niet voor de miljoenen, al zijn die natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol voor de club.''

'Zou goed zijn als PSV én Ajax zich plaatsen voor het hoofdtoernooi'

Naast PSV is ook Ajax nog in de race voor een plek in het hoofdtoernooi van de belangrijkste Europese clubcompetitie. De Amsterdammers nemen het over twee duels op tegen Dinamo Kiev.

"Financieel is het misschien gunstig voor ons als wij het wel halen en Ajax niet, maar je moet ook naar de langere termijn kijken", zegt Van Bommel. "Als we ons nu allebei kwalificeren, kunnen we misschien weer naar een situatie dat de landskampioen zich rechtstreeks voor de groepsfase plaatst.''

De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van zaterdag is leerzaam geweest voor Van Bommel en zijn spelers. De landskampioen won door een doelpunt in de laatste minuut van Dante Rigo met 1-2.

"Je moet altijd geduldig zijn, maar geduld is niet langzaam spelen. Vaak wordt gedacht dat je bij geduldig voetbal een lager baltempo gaat hanteren. Dat is onzin. Je moet op de juiste momenten de juiste dingen doen. Dat moet beter."

De wedstrijd in de Borisov Arena begint dinsdag om 21.00 uur. Acht dagen later is de return in Eindhoven.

