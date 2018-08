Ten Hag vindt dat Ajax beter moet spelen om hoofdtoernooi CL te bereiken

"De Champions League lonkt", zei Ten Hag na afloop van de 1-3-zege in de return tegen Graz bij Ziggo Sport. "We moeten wel beter spelen dan we vandaag en vorige week hebben laten zien."

Ajax moet nog twee voorrondes overleven om zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen. In de derde voorronde wacht Standard Luik. De Amsterdammers gaan eerst op bezoek bij de Belgische club.

"Standard is een veel betere tegenstander dan Sturm Graz", aldus Ten Hag. "Ze spelen met veel meer tempo en dynamiek."

Voldoende

Ondanks dat de coach vindt dat Ajax beter moet spelen dan in het tweeluik met Sturm Graz, is hij wel tevreden over het spel van zijn ploeg in de return. "Veruit de meeste spelers scoorden een voldoende. Het is een mooie overwinning en een goede teamprestatie."

Ten Hag was vooral lovend over David Neres, die de assist leverde op de openingstreffer van Klaas-Jan Huntelaar. "David Neres legde een goede wedstrijd op de mat", vond de trainer, die ook Huntelaar complimenteerde. "Ik wil graag de Klaas-Jan terugzien die op jacht gaat naar goals en dat heeft hij vandaag gedaan."

Dusan Tadic verdubbelde de marge kort na rust en Huntelaar breidde de voorsprong twaalf minuten voor tijd verder uit. Alleen in de slotfase incasseerde Ajax een ongelukkige goal toen Andre Onana in de fout ging bij een terugspeelbal.

Gedomineerd

"Het was een prima overwinning", analyseerde Ten Hag. "We waren weer de overheersende partij. We hebben gecontroleerd en gedomineerd."

"We wisten van tevoren dat we meer ruimte kregen waardoor we legio mogelijkheden hadden om de score te openen. Het wachten was op de 1-0."

Op dinsdag 7 augustus speelt Ajax de heenwedstrijd tegen Standard Luik. Een week later volgt de return in de Johan Cruijff ArenA.

