Ajax wint ook bij Sturm Graz en bereikt derde voorronde Champions League

Vorige week had Ajax de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al met 2-0 gewonnen, waardoor het al een goede uitgangspositie voor de return had gecreëerd.

Klaas-Jan Huntelaar opende enkele minuten voor rust de score voor Ajax in Oostenrijk. Dusan Tadic verdubbelde de marge kort na de onderbreking.

Huntelaar zorgde twaalf minuten voor tijd ook voor de 0-3, waarna Sturm Graz in de slotfase door een eigen doelpunt van André Onana toch nog tot scoren kwam.

In de derde voorronde neemt Ajax het op tegen Standard Luik. De Amsterdammers gaan op dinsdag 7 augustus op bezoek bij de Belgische club en spelen exact een week later de return in eigen stadion.

Daarna moet nog een ronde worden overleefd voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Huntelaar

Ten Hag koos er in de return tegen Sturm Graz voor om Tadic de voorkeur te geven boven Donny van de Beek. De Serviër maakte zijn basisdebuut voor Ajax, dat vanaf het eerste fluitsignaal de aanval zocht en dat leverde al snel gevaar op.

In de vijfde minuut kreeg Tadic de eerste grote kans van de wedstrijd. De aanvaller stiftte de bal over doelman Jörg Siebenhandl, maar zijn poging verdween net naast het doel. Kort daarna kreeg Huntelaar de kans om de score te openen, maar hij kon net niet bij de bal na een steekpass.

Sturm Graz kwam er af en toe gevaarlijk uit en was halverwege de eerste helft met een afstandsschot van Stefan Hierländer zelfs dicht bij de openingstreffer. Aan de andere kant bracht Huntelaar Ajax bijna op voorsprong, maar ditmaal stuitte hij op Siebenhandl.

Zes minuten voor rust was het wel raak voor Huntelaar. De spits nam een voorzet van David Neres aan op de borst en schoot de bal vervolgens in de verre hoek, waardoor Sturm Graz minimaal vier keer moest scoren om nog door te kunnen gaan.

Tadic

Vroeg in de tweede helft vond Ajax opnieuw het doel. Ditmaal luisterde Tadic zijn debuut in de basis op met een treffer door een voorzet van Noussair Mazraoui binnen te tikken.

Sturm Graz kreeg vervolgens twee enorme kansen op de aansluitingstreffer. Eerst keerde Onana ternauwernood een inzet van invaller Markus Pink en vervolgens verdedigde Ajax slecht uit, waarna Peter Zulj over schoot.

Ajax leek het daarna wel te geloven en creëerde nog amper kansen. Twaalf minuten voor tijd vergrootte Huntelaar de voorsprong met zijn tweede treffer van de avond. Na een mooie pass van Maximilian Wöber wipte hij de bal over Siebenhandl in de verre hoek.

Onana leek de nul te houden, maar een paar minuten voor tijd ging de doelman zelf in de fout bij een terugspeelbal van Matthijs de Ligt.