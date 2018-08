Ajax met Tadic in plaats van Van de Beek in return tegen Sturm Graz

Tadic begint in Oostenrijk als linksbuiten waardoor Hakim Ziyech opschuift naar het middenveld. De Marokkaan speelde vorige week links voorin.

De 29-jarige Tadic start tegen Gruz voor het eerst in de basis bij Ajax. De vleugelspeler, die overkwam van Southampton, maakte vorige week in de heenwedstrijd tegen de Oostenrijkers al zijn debuut. Hij viel toen halverwege de tweede helft in.

Vorige week maandag stond Tadic voor het eerst op het trainingsveld in Amsterdam. Volgens Ten Hag was het nog te vroeg om hem in de thuiswedstrijd tegen Graz een basisplaats te geven.

Ten opzichte van de eerste wedstrijd tegen Graz (2-0-zege) voert Ten Hag verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. Dat betekent dat het centrale verdedigingsduo wederom wordt gevormd door Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Blind

Daley Blind moet zich net als in de heenwedstrijd tevredenstellen met een plek op de bank. De verdediger annex middenvelder, die werd overgenomen van Manchester United, speelde in Amsterdam enkele minuten mee in de slotfase.

Ook Zakaria Labyad begint op de bank bij Ajax. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder kon door een schorsing vorige week niet in actie komen en moet nog wachten op zijn officiële debuut.

De return tussen Ajax en Sturm Graz begint om 20.30 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Bartosz Frankowski. Als de Amsterdammers doorgaan, treffen ze Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League, waarna nog een ronde overleefd moet worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

De laatste keer dat Ajax via de voorronde een Champions League-ticket pakte is al acht jaar geleden. Het is daarmee zelfs de laatste Nederlandse club die dat presteerde. Destijds werden PAOK Saloniki en Dinamo Kiev verslagen.

Opstelling Sturm Graz: Siebenhandl; Koch, Spendlhofer, Maresic, Filipe Ferreira; Lovric, Zulj, Lackner, Hierländer; Hosiner, Eze

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Frenkie de Jong, Tagliafico; Schöne, Ziyech, Eiting; Neres, Huntelaar, Tadic

