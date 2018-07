Ten Hag kijkt na zege op Graz terug op 'schitterende' Europese avond

"Het was een schitterende Europese avond", jubelde Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport. "Ik heb genoeg aanknopingspunten gezien."

De coach genoot vooral van de enthousiaste toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. "Ik vond het prachtig hoe het publiek de hele avond reageerde, zeker toen Tadic en Blind ingebracht werden."

Dusan Tadic maakte halverwege de tweede helft zijn debuut voor Ajax en Daley Blind, die na vier jaar zijn rentree maakte in Amsterdam, viel in de slotfase in.

Ten Hag loofde ook het spel van Frenkie de Jong, die het laatste deel van het vorige seizoen miste door een enkelblessure. Volgens de coach heeft Ajax vooral dankzij de verdediger annex middenvelder de nul gehouden.

"Frenkie de Jong was erg belangrijk", zei Ten Hag over De Jong. "We stonden als een huis achterin. Ik heb genoten hoe hij daar invulling aan gaf."

Tevens prees de geboren Tukker het spel van Carel Eiting, die in de slotfase werd gewisseld voor Blind. "Ik vond Eiting ook uitstekend spelen. Op een gegeven moment ging ik wel voor de ervaring van Blind, maar ik heb ervoor gekozen om Eiting heel lang te laten staan."

Volgende week woensdag staat de return in Oostenrijk op het programma. Als Ajax het tweeluik met Sturm Graz wint, speelt het in de derde voorronde tegen Standard Luik.