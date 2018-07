Ajax begint voorronde Champions League met overtuigende zege op Graz

Uitblinker Hakim Ziyech tekende al snel voor een 1-0-voorsprong, waarna Lasse Schöne in de tweede helft de 2-0-eindstand op het scorebord zette. De Deen miste een strafschop, maar in de rebound was het wel raak.

Overigens had de overwinning nog veel groter kunnen uitvallen. Ajax miste legio kansen, waardoor het tweeluik met Sturm Graz nog niet beslist is.

Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

Wordt Ajax uitgeschakeld door Sturm Graz, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.

Paal

Zoals verwacht koos Ten Hag er thuis tegen Sturm Graz voor om nieuwkomers Daley Blind en Dusan Tadic, die pas kort in training zijn, op de bank te laten beginnen. Lasse Schöne en Europees debutant Carel Eiting mochten wel starten, evenals Ziyech, die op papier linksbuiten speelde.

Ziyech had wel de vrijheid om naar binnen te trekken en na dertien minuten leverde dat al een doelpunt op. Het schot van de Marokkaans international vanaf een meter of twintig was houdbaar, maar Sturm Graz-doelman Jörg Siebenhandl liet de bal glippen waardoor het 1-0 was.

Ondanks de fortuinlijke voorsprong moest Ajax wel oppassen, want de nummer twee van de Oostenrijkse Bundesliga kwam er af en toe gevaarlijk uit. De Nigeriaanse spits Emeka Friday Eze dook meermaals op voor het doel van de thuisploeg en Schöne moest een keer wegwerken omdat doelman André Onana mistastte bij een corner.

Verder was het vooral Ajax dat aanviel en bijna op 2-0 kwam. Een laag afstandsschot van Eiting eindigde op de paal en niet veel later wilde David Neres te mooi afronden na een voorzet van Klaas-Jan Huntelaar.

Ondertussen groeide Ziyech, die hoopt nog een transfer te maken, uit tot de absolute uitblinker. Bij vrijwel elke Ajax-aanval was hij betrokken, maar meer doelpunten leverde dat nog niet op. Nadat captain Matthijs de Ligt net niet kon binnenwerken uit een vrije trap van Lasse Schöne, was het duidelijk dat het voor rust bij 1-0 zou blijven.

Counter

Ook na rust leek de tweede Ajax-treffer een kwestie van tijd. De thuisploeg bleef frivool aanvallen, maar na 51 minuten was het ineens bijna 1-1. Een fraaie counter van Sturm Graz eindigde bij Fabian Koch, die rakelings naast schoot.

De ArenA haalde opgelucht adem en kon een paar minuten later alweer juichen omdat de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernandez naar de strafschopstip wees na een overtreding op Neres. Na overleg met Huntelaar ging Schöne, die op het WK miste namens Denemarken, achter de bal staan. Opnieuw faalde de ervaren middenvelder, maar in de rebound schoot hij alsnog binnen (2-0).

Met het oog op de return had Ajax vervolgens ook nog de genadeklap kunnen uitdelen. Vooral Huntelaar was dicht bij 3-0, maar drie kopballen en een schot van de ervaren spits gingen niet op doel.

De ArenA klapte nog wel op voor Tadic, die als invaller zijn eerste minuten in het shirt van Ajax maakte. Vijf minuten voor tijd juichte het thuispubliek ook bij de rentree van Blind. Het was voor Ajax een mooi einde van een avond waarin de ploeg van Ten Hag een flinke stap zette richting de volgende voorronde van de Champions League.

