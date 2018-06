Ajax in tweede voorronde Champions League gekoppeld aan Sturm Graz

Ajax en Sturm Graz speelden in het verleden nog nooit tegen elkaar. De club uit Oostenrijk eindigde afgelopen seizoen als tweede in de competitie achter kampioen Red Bull Salzburg.

De laatste twee ontmoetingen met een Oostenrijkse club verliepen in ieder geval slecht voor Ajax. In 2014 was Red Bull Salzburg over twee wedstrijden een maatje te groot in de Europa League (0-3 en 3-1).

Anderhalf jaar later verloren de Amsterdammers in de derde voorronde van de Champions League het tweeluik met Rapid Wien (2-2 en 2-3).

Ajax wist zich in 2010 voor het laatst via de voorrondes te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. De ploeg van de toenmalige trainer Martin Jol rekende destijds af met PAOK Saloniki en Dinamo Kiev.

Thuiswedstrijd

De heenwedstrijden in de tweede voorronde worden op 24 en 25 juli gespeeld en de returns zijn een week later. Ajax, dat in het seizoen 2014/2015 voor het laatst meedeed aan de Champions League, begint in ieder geval met een thuiswedstrijd.

Mochten de Amsterdammers doorgaan, dan strijden ze op 7 of 8 augustus en 14 of 15 augustus in de derde voorronde om een plek in de play-offs.

De spelers van Ajax staan woensdag weer voor het eerst op het trainingsveld en drie dagen later speelt de nummer twee van afgelopen seizoen in Noordwijkerhout tegen VVSB al zijn eerste oefenwedstrijd.

Later in de voorbereiding staan er voor de ploeg van trainer Erik ten Hag ook nog vriendschappelijke duels met Nordsjaelland, Steaua Boekarest, Wolverhampton Wanderers en Wallsall op het programma.