Buffon drie Europese duels geschorst na harde kritiek op arbiter

De veertigjarige Buffon was woedend op Oliver, omdat de Engelse arbiter diep in blessuretijd een strafschop aan Real Madrid toekende toen Mehdi Benatia de gretig vallende Lucas Vazquez naar de grond werkte.

Buffon, die vorige maand na zeventien jaar afscheid nam van Juventus, ging vervolgens uit zijn dak, beukte tegen Oliver aan en werd met rood weggestuurd. Cristiano Ronaldo benutte de penalty waardoor Juventus werd uitgeschakeld.

Na de wedstrijd haalde Buffon ook verbaal stevig uit naar Oliver. "Het was een tiende van een penalty. De scheidsrechter moet beseffen dat hij een ramp heeft veroorzaakt. Het is duidelijk dat hij geen hart maar een vuilnisbak in zijn borst heeft zitten", fulmineerde de ervaren keeper.

Juventus leek tot de omstreden strafschop juist op weg naar een heel knappe comeback. De 'Oude Dame' stond in Madrid op een 0-3-voorsprong en had zo de 0-3-thuisnederlaag uit de heenwedstrijd weggepoetst.

Door de late goal van Ronaldo plaatste Real zich voor de halve finales. De Spaanse topclub won de Champions League anderhalve week geleden voor de derde keer op rij door Liverpool in de finale met 3-1 te verslaan.

Wangedrag

De UEFA klaagde Buffon een maand geleden aan omdat hij "de algemeen geldende gedragsregels" had overtreden. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft nu bepaald dat de Italiaan een schorsing van drie Europese duels verdient voor zijn wangedrag.

Het is de vraag of Buffon die schorsing ooit zal uitzitten. De recordinternational van Italië twijfelt nog of hij zijn actieve loopbaan voort zal zetten. Het is voorlopig alleen zeker dat hij uit Turijn vertrekt. In buitenlandse media wordt 'Gigi' in verband gebracht met een miljoenencontract bij de Franse kampioen Paris Saint-Germain.

Op de lange erelijst van Buffon ontbreekt in clubverband eigenlijk alleen de eindzege in de Champions League. Hij stond met Juventus wel drie keer in de finale, maar drie keer ging de eindstrijd verloren.

Belaagd

Oliver en zijn vrouw werden na de discutabele beslissing van de scheidsrechter bedreigd op Twitter. Het ging zo ver dat De Engelse politie zich genoodzaakt zag het echtpaar bij te staan en een onderzoek naar de afzenders te beginnen.

Buffon zei enkele weken na het duel met Real in Italiaanse media dat hij zijn uitspraken over Oliver niet terugneemt. "Ik sta nog steeds achter de inhoud. Ik zou het allemaal opnieuw zeggen, misschien alleen in wat andere woorden."