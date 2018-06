UEFA stelt geen onderzoek naar Ramos in vanwege hersenschudding Karius

Dat laat de UEFA dinsdag weten aan het Duitse persbureau DPA. Vorige week liet de Europese voetbalbond al aan Spaanse media weten dat de aanvoerder van Real Madrid niet gestraft zal worden voor zijn overtredingen op Mohamed Salah en Karius tijdens de finale in Kiev, die door Real Madrid met 3-1 werd gewonnen.

Het komt überhaupt nooit voor dat de Europese bond spelers op basis van videobeelden schorst voor overtredingen tijdens wedstrijden.

Salah viel al in de eerste helft uit met een schouderblessure, nadat hij door Ramos hardhandig naar de grond was getrokken. De 32-jarige verdediger liep in het begin van de tweede helft ogenschijnlijk opzettelijk met zijn arm tegen het hoofd van Karius aan.

De keeper van Liverpool ging enkele minuten later gruwelijk in de fout door de bal in de voeten van Real-spits Karim Benzema te gooien, die de openingstreffer in het lege doel kon schieten. Later blunderde Karius bij de 3-1 opnieuw door een afstandsschot van Gareth Bale door zijn handen te laten glippen.

Hersenschudding

Uit onderzoek in een ziekenhuis in Boston bleek maandag dat Karius een hersenschudding heeft, die hij vermoedelijk opliep bij de botsing met Ramos.

"Na de videobeelden te hebben bestudeerd en de symptomen in kaart te hebben gebracht, kunnen wij concluderen dat de heer Karius tijdens de wedstrijd een hersenschudding heeft opgelopen", meldden artsen Ross Zafonte en Lenore Herget in een verklaring.

De artsen stelden bovendien dat het slechte spel van Karius mogelijk te wijten was aan zijn hersenschudding, die "een visueel-ruimtelijke storing" zou hebben veroorzaakt, die waarschijnlijk "onmiddellijk na de klap optrad".