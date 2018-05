Coach Zidane noemt derde Champions League op rij voor Real spectaculair

"Er zijn geen woorden voor om te omschrijven hoe ik me voel", zei hij na de met 3-1 gewonnen finale tegen Liverpool. "Ik wil mijn spelers feliciteren met de prestatie die ze hebben geleverd."

Zidane gaf zaterdagavond in Kiev dezelfde elf spelers het vertrouwen als in de finale van vorig jaar tegen Juventus, toen met 4-1 werd gewonnen. "Ze laten zien nog steeds alleen maar beter te worden. De spelers blijven hongerig, dat hebben ze vandaag weer laten zien."

Real Madrid rekende op weg naar de vierde Champions League-winst in vijf jaar tijd af met sterke tegenstanders. "Vergeet niet dat we het hebben moeten opnemen tegen Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern München. Het is absoluut spectaculair wat we hebben gepresteerd."

Select gezelschap

Al vroeg in zijn trainersloopbaan voegt de voormalig sterspeler zich bij een select gezelschap. Alleen Carlo Ancelotti en Bob Paisley wonnen het belangrijkste toernooi voor Europese clubs ook drie keer als coach.

De Italiaan Ancelotti deed dat in 2003 en 2007 met AC Milan en in 2014 met Real Madrid. Hij veroverde de belangrijkste clubbeker in Europa ook twee keer als speler, in 1989 en 1990 met AC Milan toen het toernooi nog Europa Cup I heette. De Engelse trainer Paisley leidde Liverpool in 1977, 1978 en 1981 drie keer naar de winst van de Europa Cup I.

Zidane begon in januari 2016 bij Real Madrid, als opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. De 45-jarige Fransman leidde de 'Koninklijke' in 2,5 jaar naar 3 eindzeges in de Champions League.

Als speler won hij het toernooi in het seizoen 2001/2002. In de finale tegen Bayer Leverkusen maakte hij toen op magistrale wijze de winnende treffer.