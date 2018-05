Egyptische bond optimistisch over meespelen Salah op WK

De Egyptische bond meldt telefonisch contact te hebben gehad met Liverpool en te horen te hebben gekregen dat de blessure meevalt. Er zou geen sprake zijn van een breuk, maar slechts van verrekte schouderbanden.

"Gezien deze diagnose zijn we hoopvol dat Salah het WK gaat halen", staat in een tweetje van de bond van het Afrikaanse land. Egypte verwacht dat Salah twee weken nodig zal hebben om te herstellen.

Voor de 'Farao's' begint het WK op 15 juni met een wedstrijd tegen Uruguay. Gastland Rusland en Saudi-Arabië zijn de andere tegenstanders in groep A.

Liverpool

Salah viel in de Champions League-finale in Kiev al na een half uur spelen uit. Hij blesseerde zijn schouder na een duel met Real-aanvoerder Sergio Ramos, probeerde het nog even, maar liet zich niet veel later huilend wisselen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp liet direct na de wedstrijd weten bezorgd te zijn over de ernst van de blessure. "Mo is nu in het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Het ziet er niet goed uit en is echt een serieuze blessure. Hij heeft iets met zijn sleutelbeen of schouder." Liverpool heeft nog niets gemeld over de uitkomst van het medisch onderzoek.

Salah heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij Liverpool. De aanvaller werd topscorer in de Premier League en werd bovendien uitgeroepen tot speler van het jaar in de Engelse competitie. Met tien doelpunten had hij bovendien een belangrijk aandeel in de finaleplaats van de 'Reds' in de Champions League.