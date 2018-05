Bale bestempelt rake omhaal in finale als zijn mooiste doelpunt ooit

De Welshman kwam tijdens Real Madrid-Liverpool na een uur als invaller in het veld en zorgde vlak daarna voor de 2-1. Hij bepaalde de eindstand namens de Spanjaarden op 3-1, mede dankzij een opzichtige blunder van Liverpool-keeper Loris Karius.

"Het beste wat ik kon doen was als invaller belangrijk zijn. En ja, dat heb ik wel gedaan", zei de 28-jarige Bale vlak na de finale in Kiev.

De Welshman was het met de verslaggever eens dat de omhaal het mooiste doelpunt in zijn loopbaan is. "Dat kan niet anders. In de finale van de Champions League... Een groter podium is niet denkbaar."

Teleurgesteld

Bale, die in aanloop naar de finale al had aangetoond in vorm te zijn, was wel enorm teleurgesteld dat trainer Zinedine Zidane hem tegen Liverpool op de bank zette. "Ik voelde dat ik een basisplaats had verdiend", aldus de aanvaller.

Real won de Champions League voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in vijf jaar. Coach Zidane kon niet anders dan lovend zijn over zijn ploeg. "Op basis van hard werken en talent hebben we het weer geflikt. Beter wordt het niet", zei de Fransman.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum stonden aan Liverpool-zijde met lege handen. De Oranje-internationals hadden de eerste Nederlanders sinds Arjen Robben in 2013 kunnen worden met een Champions League op hun palmares.