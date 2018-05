Ronaldo zaait na gewonnen CL-finale twijfel over toekomst bij Real

"In de komende dagen ga ik praten met de club en zal er duidelijkheid komen over mijn toekomst. Het was in ieder geval heel mooi om speler van Real Madrid te zijn", zei de vedette vlak na de bizarre 3-1-overwinning in Kiev.

Het is onduidelijk of Ronaldo zinspeelt op een vertrek uit Madrid, waar hij al sinds de zomer van 2009 speelt en nog een contract heeft tot medio 2021.

Dankzij de zege op Liverpool mag de Portugees zich vijfvoudig Champions League-winnaar noemen. Alleen Francisco 'Paco' Gento, die zes keer won, staat nu nog boven hem.

"Deze beker wilden we hebben", aldus Ronaldo. "We wisten dat het zwaar zou worden, maar we hebben de winst verdiend. Finales zijn altijd lastig, maar wij zijn de terechte winnaar. We hebben historie geschreven."

Context

De 33-jarige aanvaller leek al snel spijt te hebben van met name de timing van zijn uitspraak. "Het doet iets af aan onze prachtige en historische prestatie", gaf hij aan bij het Amerikaanse Fox Sports.

"De persoonlijke zaken van een speler zijn nu niet van belang. Het is misschien een beetje uit de context gehaald, maar ik had het ook niet zo moeten zeggen."

Trainer Zinédine Zidane en president Florentino Pérez van Real Madrid reageerden direct op de opvallende woorden van de Portugese superster. "Cristiano is gelukkig bij Real en zal dat ook blijven", aldus Pérez.

Zidane verwacht dat Ronaldo over een paar dagen "anders zal klinken." "Hij maakt deel uit van de geschiedenis van deze club en moet absoluut blijven."

Topscorer

Ronaldo scoorde tegen Liverpool niet, maar mag dus een nieuwe Champions League bijschrijven op zijn indrukwekkende palmares. De Portugees is bovendien voor de zevende keer topscorer in het miljoenenbal.

Hij wordt op de topschutterslijst gevolgd door de drie aanvallers van Liverpool. Mohamed Salah (die in de finale geblesseerd uitviel), Roberto Firmino en Sadio Mané maakten allemaal tien goals.

Ronaldo werd in het seizoen 2007/2008 voor het eerst topscorer in de Champions League. Hij maakte toen acht doelpunten voor Manchester United. In 2013 (twaalf doelpunten), 2014 (zeventien), 2015 (tien), 2016 (zestien) en 2017 (twaalf) was hij ook de meest trefzekere speler.

In 2015 moest Ronaldo die titel wel delen met Neymar en Lionel Messi. Met een totaal van 120 doelpunten mag hij zich ook de topscorer aller tijden van de Champions League noemen. Messi volgt met honderd treffers.