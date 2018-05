Real verovert derde Champions League op rij na bizarre zege op Liverpool

Na een 0-0-ruststand zorgde Karim Benzema na een ongelooflijke blunder van Liverpool-keeper Loris Karius voor 1-0. Sadio Mané maakte gelijk, waarna invaller Gareth Bale met een schitterende omhaal voor 2-1 zorgde. Een nieuwe flater van Karius na een schot van Bale leidde tot de eindstand.

De eerste helft viel tegen en werd gekenmerkt door twee blessuregevallen. Zowel sterspeler Mohamed Salah (Liverpool) als Dani Carvajal (Real) moesten zich huilend laten vervangen en lijken te moeten vrezen voor deelname aan het WK.

Real was in 2014, 2016 en vorig jaar ook al de beste in de Champions League en heeft het prestigieuze toernooi nu dertien keer gewonnen. Liverpool blijft steken op vijf eindzeges.

Bovendien staan Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met lege handen. De Oranje-internationals hadden de eerste Nederlanders kunnen worden met een Champions League-zege sinds Arjen Robben in 2013.

Domper

In de beginfase van de eindstrijd in Kiev was Liverpool de meest gevaarlijke ploeg, al bleven echte kansen lang uit. Een inzet van Salah werd geblokt en doelman Keylor Navas had een antwoord op een schot van Trent Alexander-Arnold. Aan de andere kant schoot Cristiano Ronaldo over.

Na een half uur kreeg Liverpool een enorme domper te verwerken. Sterspeler Salah, die kort daarvoor tegen de grond was gegaan in een duel met Sergio Ramos, verliet het veld huilend met een blessure aan zijn schouder. Het is vooralsnog niet bekend of het WK in gevaar is voor de Egyptenaar.

Niet veel later moest ook Real noodgedwongen wisselen toen Carvajal zich verstapte. De rechtsback, die in de WK-selectie van Spanje zit, ging snikkend naar de kleedkamer en moet wellicht ook vrezen dat hij het eindtoernooi in Rusland mist.

In een tegenvallende eerste helft veerde het publiek nog één keer op toen Karim Benzema raak kopte. Het doelpunt van de Fransman werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Lat

Direct na rust kwam Liverpool, dat na het uitvallen van Salah iets minder voor de dag kwam, heel goed weg bij een enorme kans van Real. Isco had de bal voor het inschieten, maar de Spanjaard trof oog in oog met keeper Karius de lat.

De kans was de voorbode voor een spectaculaire tweede helft. Diezelfde Karius vertolkte een negatieve hoofdrol bij het bizarre openingsdoelpunt. De Liverpool-doelman gooide de bal van dichtbij tegen Benzema aan, die daardoor op heel goedkope wijze voor 1-0 zorgde.

Met de wonderbaarlijke treffer was de wedstrijd definitief los, want een paar minuten later stond het alweer gelijk. Na een hoekschop was het Mané die van dichtbij scoorde en de spanning terugbracht in de wedstrijd.

De Liverpool-aanhang ging er nog eens achter staan, maar moest in de 64e minuut ademloos toekijken hoe Real-invaller Bale koud in het veld op een prachtige manier 2-1 maakte. De Welshman scoorde met een omhaal na een voorzet van Marcelo.

Via een bal tegen de paal van Mané was Liverpool nog dicht bij de gelijkmaker, maar nieuw geschutter van Karius bepaalde de eindstand. De Duitser liet de bal glippen na een schot van Bale, die daardoor met twee goals de grote man werd aan de kant van Real.