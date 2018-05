Salah valt uit in CL-finale en lijkt te moeten vrezen voor WK

Salah ging naar de grond na een duel met Real-captain Sergio Ramos en liep daarbij een kwetsuur aan zijn schouder op. Hij speelde nog even verder, maar liet zich niet veel later huilend wisselen.

"Mo is nu in het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Het ziet er niet goed uit en is echt een serieuze blessure. Hij heeft iets met zijn sleutelbeen of schouder", zei Liverpool-manager Jürgen Klopp na de finale, waarin Real met 3-1 te sterk was.

Klopp was niet blij met de manier waarop Salah door Ramos naar de grond werd gewerkt. "Het was een meedogenloze actie. Hij heeft waarschijnlijk geen vrienden gemaakt in Egypte", aldus de Duitser.

De 25-jarige Salah heeft een droomseizoen achter de rug bij Liverpool. De aanvaller werd topscorer in de Premier League en werd bovendien uitgeroepen tot speler van het jaar in de Engelse competitie. Egypte zit bij de eerste WK-deelname sinds 1990 in de poule bij Rusland, Saudi-Arabië en Uruguay.

Carvajal

Enkele minuten na het uitvallen van Salah moest ook Real wisselen in de Champions League-finale, want Dani Carvajal verstapte zich. De rechtsback, die in de WK-selectie van Spanje zit, zocht snikkend de kleedkamer op.

Carvajal (26) beleefde een déjà vu, want twee jaar geleden viel hij in de gewonnen finale van de Champions League tegen Atlético Madrid ook al uit. Destijds moest hij het EK overslaan.

De Champions League-finale eindigde na een aantal bizarre doelpunten in een 3-1 overwinning voor Real, dat het belangrijkste Europese clubtoernooi daarmee voor de vierde keer in vijf jaar won.