Geblesseerde Salah huilend van het veld in Champions League-finale

Salah ging naar de grond na een duel met Real-captain Sergio Ramos en verdraaide daarbij zijn schouder. Hij speelde nog even verder, maar liet zich niet veel later huilend wisselen.

De 25-jarige Salah heeft een droomseizoen achter de rug bij Liverpool. De aanvaller werd topscorer in de Premier League en werd bovendien uitgeroepen tot speler van het jaar in de Engelse competitie. Hij is een van de blikvangers op het WK.

Enkele minuten na het uitvallen van Salah moet ook Real wisselen in de Champions League-finale, want Dani Carvajal verstapte zich. De rechtsback, die in de WK-selectie van Spanje zit, zocht snikkend de kleedkamer op.

Carvajal (26) beleefde een déjà vu, want twee jaar geleden viel hij in de gewonnen finale van de Champions League tegen Atlético Madrid ook al uit. Destijds moest hij het EK overslaan.

De Champions League-finale tussen Real en Liverpool is zaterdag om 20.45 uur begonnen.