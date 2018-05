Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum in CL-finale, reserverol Bale bij Real

Door het meespelen van Van Dijk en Wijnaldum is het de eerste keer sinds 2010 dat twee Nederlanders aan de aftrap staan in de Champions League-finale.

Bij een zege zijn Van Dijk en Wijnaldum de eerste Nederlandse Champions League-winnaars sinds Arjen Robben, die de 'Cup met de Grote Oren' in 2013 pakte met Bayern München.

De opstelling van Liverpool-manager Jürgen Klopp kent geen verrassingen. Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané vormen uiteraard de aanval bij de 'Reds'. Salah en Firmino maakten dit seizoen beiden tien doelpunten in de Champions League, terwijl Mané op negen treffers staat.

Bale

Bij Real Madrid moet Bale, die vijf keer scoorde in zijn laatste vier duels, het doen met een plek op de bank. Datzelfde geldt voor Marco Asensio.

In tegenstelling tot de Welshman en de Spanjaard hebben Karim Benzema en Isco voorin wel een basisplaats. Uiteraard staat Cristiano Ronaldo, dit Champions League-seizoen al goed voor vijftien goals, ook aan de aftrap in het Olympisch Stadion in Kiev.

Real kan de Champions League voor de vierde keer in vijf jaar en voor de dertiende keer in de historie winnen. Liverpool was vijf keer de beste in het prestigieuze toernooi, waarvan in 2005 voor het laatst.

De finale begint om 20.45 uur en wordt geleid door de Servische arbiter Milorad Mazic.

Opstellingen

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Ronaldo, Benzema.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

