Van Dijk en Wijnaldum kunnen Robben opvolgen in CL-finale

Robben won het belangrijkste Europese clubtoernooi vijf jaar geleden met Bayern München. De 96-voudig international zorgde op 25 mei 2013 vlak voor tijd voor de winnende treffer tegen Borussia Dortmund: 2-1.

Als Van Dijk en Wijnaldum erin slagen om Real te verslaan met Liverpool, dan zijn ze de achtste en negende Nederlandse speler die deze eeuw de Champions League winnen.

Sinds de eeuwwisseling waren Clarence Seedorf (2003 en 2007), Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst (beiden 2006), Edwin van der Sar (2008), Wesley Sneijder (2010), Ibrahim Afellay (2011) en dus Robben succesvol in de finale.

Bij winst van Real is Seedorf het record van vier Champions League-zeges, dat hij deelt met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Xavi, overigens kwijt. Ronaldo komt in dat geval uiteraard op vijf.

Herhaling

Gezien recente Europese finales kunnen Van Dijk en Wijnaldum in Kiev aan de bak, want de laatste acht ontmoetingen in een eindstrijd tussen een Spaanse en Engelse club werden allemaal in Zuid-Europeaans voordeel beslist.

Liverpool moet hopen op een herhaling van de Europa Cup I-finale van 1981, want dat was de enige keer in vijf ontmoetingen dat een Engelse club van een Spaanse club won in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Uitgerekend Real werd 27 jaar geleden met 1-0 verslagen door de 'Reds'.

Daarnaast is het voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp zaak om Ronaldo in toom te houden. De Portugees scoorde in de finale van 2008, 2016 en vorig jaar en was dit Champions League-seizoen al vijftien keer trefzeker. Het record, neergezet door Ronaldo zelf in het seizoen 2013/2014, staat op zeventien.

Real won de Champions League twaalf keer, waarvan drie keer in de laatste vier jaar. Liverpool legde vijf keer beslag op de 'cup met de grote oren' en deed dat in 2005 voor het laatst.

De Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool begint zaterdag om 20.45 uur en is live op NU.nl te zien. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.