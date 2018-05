Real met '140 procent fitte' Ronaldo in Champions League-finale

De Portugese vedette maakte vorige week tegen Villarreal (2-2) al zijn rentree en luisterde zijn terugkeer bij de 'Koninklijke' toen op met een doelpunt.

"Cristiano leeft voor zulke wedstrijden. Hij is helemaal in orde. Cristiano zit misschien niet op 150 procent, maar wel op 140 en dat is zeker niet slecht", zei coach Zinedine Zidane vrijdag met een knipoog op de persconferentie in Kiev.

De 33-jarige Ronaldo liep zijn blessure begin deze maand op in de 'Clásico' tegen FC Barcelona (2-2) op het moment dat hij voor 1-1 zorgde. Hij werd hard geraakt op zijn rechterenkel, die dubbelklapte.

Zidane liet vlak daarna echter al weten dat de finale niet in gevaar zou komen voor de topscorer aller tijden van de Champions League.

Bale

De Fransman is er nog niet helemaal over uit wie hij zaterdag opstelt. Hij moet onder meer beslissen of Isco, Marco Asensio en Gareth Bale aan de aftrap staan. Bale was dit seizoen bijvoorbeeld lang niet altijd zeker van een basisplek, maar is de laatste weken in vorm.

"Het moeilijkste voor een trainer is het kiezen van je elftal, zeker voor een finale", zei Zidane in het Olympisch Stadion, waar hij zaterdag met Real voor het derde jaar op rij de Champions League kan winnen.

"Sommige spelers die mee zijn, zullen niet eens op de bank zitten. Anderen halen wel de wedstrijdselectie, maar komen niet van de bank af. Dat is moeilijk, maar het hoort bij mijn baan. Het is mijn taak om die keuzes te maken."

Hoewel de ploeg van Zidane de ervaring van de voorgaande finales meeneemt, betekent dat volgens de Fransman niet dat de 'Koninklijke' de favoriet is. "Wij zijn geen favoriet en zij ook niet. Finales zijn altijd fiftyfifty."

Real won zowel in 2014, 2016 als 2017 de Champions League. De Madrilenen waren in die finales twee keer te sterk voor stadgenoot Atlético en versloegen vorig jaar Juventus.

De Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool begint zaterdag om 20.45 uur en is live op NU.nl te zien. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.