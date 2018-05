Van Dijk wil vooral genieten van CL-finale met Liverpool tegen Real

"Voor ons allemaal is het heel speciaal om in deze finale te staan", zei Van Dijk voor de training in het Olympisch Stadion, waar hij samen met manager Jürgen Klopp en aanvoerder Jordan Henderson aanschoof bij de pers.

"We moeten hier vooral van gaan genieten en alles geven, zodat we hopelijk uiteindelijk nóg meer hebben om van te genieten."

Amper een half jaar na zijn veelbesproken transfer naar Liverpool kan de oud-verdediger van FC Groningen, Celtic en Southampton de belangrijkste prijs voor Europese clubs pakken.

Liverpool betaalde in de winter zo'n 84 miljoen euro, een recordbedrag voor een verdediger, om Van Dijk over te nemen van Southampton. De huidige aanvoerder van Oranje groeide al snel uit tot een onmisbare schakel achterin bij de 'Reds'.

"Vanaf de eerste dag voelde ik me enorm welkom bij deze club. Liverpool is mijn club, Anfield is mijn thuis. En de resultaten helpen natuurlijk ook om me hier snel op m'n plek te voelen."

Klopp

Liverpool-manager Klopp is, hoewel Real Madrid de Champions League in de laatste vier jaar drie keer won, net als Van Dijk vol vertrouwen over een goede afloop.

"Ervaring is belangrijk en ik weet zeker dat Real Madrid enkele seconden voor de wedstrijd begint meer vertrouwen voelt dan wij", zei Klopp op de persconferentie. "Maar de wedstrijd eindigt niet op dat moment, die begint dan pas."

Klopp kent de kracht van de 'Koninklijke', dat al jaren met min of meer dezelfde ploeg speelt en daarmee over spelers beschikt die gewend zijn aan het spelen van finales. "Als je wedstrijden van Real Madrid bekijkt, denk je: wow, ze zijn echt sterk, maar ze hebben nog nooit tegen ons gespeeld", aldus de Duitser.

"Wij zijn Liverpool. We hebben een goede ploeg en bovendien zit het in het DNA van deze club om grootse dingen te kunnen realiseren. Niemand verwachtte dat we hier zouden staan, maar we staan er wel."

De Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool begint zaterdag om 20.45 uur en is live op NU.nl te zien. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.