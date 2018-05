Zidane denkt dat duel met Liverpool zwaarste CL-finale wordt voor Real

"Ik denk dat dit de zwaarste finale voor ons gaat worden", zegt Zidane maandagavond in een interview op de website van Real Madrid.

Real versloeg twee jaar geleden stadgenoot Atlético Madrid via strafschoppen en overklaste vorig seizoen Juventus in de finale met 4-1. Komende zaterdag staat de 'Koninklijke' in Kiev tegenover Liverpool.

"We moeten zeker niet denken dat Liverpool zwakker is dan de teams die we in de voorgaande jaren troffen, integendeels zelfs. Ze hebben goed gespeeld en topteams uitgeschakeld."

Zo rekende Liverpool in de kwartfinales knap af met Manchester City. Op weg naar de eindstrijd versloeg de ploeg van manager Jürgen Klopp ook FC Porto en AS Roma in de knock-outfase.

Aanvalstrio

"Het is een Engelse ploeg en die geven nooit op", beseft Zidane. "Liverpool heeft niet alleen fysieke kracht, maar technisch zijn ze ook heel goed. Ze hebben geweldige voetballers met veel snelheid."

De Fransman vreest vooral voor het aanvalstrio van Liverpool. Mohamed Salah was dit seizoen in alle officiële wedstrijden maar liefst 44 maal trefzeker, Roberto Firmino maakte 27 doelpunten en Sadio Mané scoorde negentien keer.

"De grootste kracht van Liverpool is het aanvalstrio", weet Zidane. "Het zijn drie verschillende spelers, maar ze hebben het hele seizoen uitstekend gespeeld en veel doelpunten gemaakt."

De finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool begint zaterdagavond in Kiev om 20.45 uur Nederlandse tijd en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Milorad Mazic.

