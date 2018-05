Furieuze Roma-leiding: 'Halve finale zonder videoarbiter is heel slechte grap'

Voorzitter James Pallotta snapt niet dat er nog geen videoscheidsrechter wordt gebruikt in de beslissende fase van de Champions League. "Dat is eigenlijk een heel slechte grap", zei hij woensdag na de uitschakeling van Roma, dat wel met 4-2 won.

"Edin Dzeko werd door de keeper van Liverpool gevloerd en Trent Alexander-Arnold maakte hands in zijn eigen strafschopgebied. Dat is niet alleen een penalty, maar ook nog eens een rode kaart."

De videoscheidsrechter wordt ook volgend seizoen nog niet in de Champions League gebruikt, meldde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eerder dit jaar. Bij het WK van komende zomer wordt wel videoarbitrage ingezet, net als in diverse Europese competities al het geval is.

Volgens Pallotta is de videoarbiter door de grote belangen cruciaal in de Champions League. "Het is niet makkelijk om zo'n wedstrijd goed te leiden. Maar in de herhaling kunnen we allemaal goed zien wat er is gebeurd. Waarom is er op het hoogste niveau dan geen videoscheidsrechter?"

Roma ging woensdag in het eigen Stadio Olimpico met een 1-2 achterstand de rust in tegen Liverpool. In de tweede helft boog de ploeg van coach Eusebio Di Francesco dat om in een 4-2 overwinning, maar echt spannend werd het door de 5-2 zege van Liverpool in het heenduel nooit.

Monchi

Directeur Monchi van Roma was het met Pallotta eens en denkt dat het door andere arbitrale beslissingen wél spannend was geweest. "In de heenwedstrijd maakte Liverpool een buitenspeldoelpunt en vanavond werden ons twee strafschoppen onthouden", somde hij op.

"Juventus werd in de kwartfinales tegen Real Madrid ook al benadeeld. Dit is het moment waarop het Italiaanse voetbal zich moet laten horen. We kunnen dit simpelweg niet voorbij laten gaan. Zonder alle fouten was alles anders geweest."

Monchi vindt dat het tijd is voor een pittig gesprek met de UEFA. "Ik ben een Spanjaard, maar ik vind dat Italië zich nu echt moet laten gelden. Dit is niet normaal. De spelers waren in de kleedkamer ontzettend boos. Ik weet niet waarom er geen videoarbiter is, maar het moet absoluut worden ingevoerd."

Liverpool staat door de overwinning op Roma op 26 mei in Kiev in de finale tegenover titelverdediger Real Madrid, dat in de andere halve finale afrekende met Bayern München.