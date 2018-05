Coach Di Francesco boos over gebrek aan geloof bij Roma in eerste helft

De Italianen gingen in de return van de halve finales in de Champions League met een 1-2 achterstand de rust in en wonnen alsnog met 4-2, maar dat was niet genoeg na de 5-2 nederlaag van vorige week op Anfield.

"Ik ben boos en vind dat mijn ploeg er meer in had moeten geloven. Ik geloofde er zelf in ieder geval wél in", aldus de 48-jarige Di Francesco, die zijn ploeg halverwege probeerde wakker te schudden.

"Tijdens de rust heb ik aangehaald dat we in de kwartfinales drie keer scoorden tegen FC Barcelona en dat we er in de heenwedstrijd tegen Liverpool al vier konden maken gezien de kansen die we kregen."

Perfect

Hoewel het nooit echt spannend werd in Stadio Olimpico, verliet Roma het toernooi dus wel met een overwinning. Di Francesco, bezig aan zijn eerste seizoen in Rome, is ondanks zijn teleurstelling trots op het Europese seizoen met zijn ploeg.

"In de tweede helft hebben we het uitstekend gedaan en speelden we bijna perfect. We moeten niet vergeten dat ik onervaren in de Champions League ben en dat Roma dit soort wedstrijden niet echt meer gewend is. We hebben uiteindelijk gedaan wat we konden", aldus de oud-trainer van Sassuolo.

"Mijn spelers hebben het geweldig gedaan. Het was echt niet eenvoudig om met een 1-2 achterstand de rust in te gaan. In de tweede helft speelden we bijna perfect. We scoorden drie keer en wisten de aanvallers van Liverpool af te stoppen."

De Rossi

Roma-aanvoerder Daniele De Rossi was net als zijn coach teleurgesteld, maar kan eigenlijk alleen maar lovend zijn over de club waarvoor hij al zijn hele loopbaan speelt.

"Ik ben trots op deze ploeg en heb mijn teamgenoten in de kleedkamer bedankt voor wat ze hebben gedaan. Roma moet eens in de drie jaar de halve finales halen, niet een keer in de dertig jaar", zei de 34-jarige middenvelder.

"We hebben Barcelona vol overtuiging uitgeschakeld en gingen er tegen Liverpool ook vol voor. De mentaliteit die we hebben laten zien is de basis om te blijven dromen. We staan in de competitie twintig punten achter op Juventus, maar dat doet geen recht aan onze ploeg."

In de finale op 26 mei in het Oekraïense Kiev neemt Liverpool het op tegen Real Madrid, dat dinsdagavond afrekende met Bayern München. Liverpool, dat de Champions League in 2005 won, stond in 2007 voor het laatst in de finale van het miljoenenbal.