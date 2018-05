Van Dijk en Wijnaldum opgelucht en trots na bereiken CL-finale

De 'Reds' gingen in het tweede halvefinaleduel met 4-2 onderuit in Stadio Olimpico, een resultaat dat door de 5-2 overwinning in de heenwedstrijd van vorige week voor Liverpool net genoeg was om de eindstrijd te bereiken.

"We hebben vanavond voor het eerst dit seizoen verloren in de Champions League, maar dat maakt me geen moer uit eerlijk gezegd. We staan in de Champions Leage-finale en dat is geweldig", zei de euforische Van Dijk voor de camera van Veronica.

De 26-jarige verdediger stond net als Wijnaldum aan de aftrap bij Liverpool, dat in de slotfase door het oog van de naald kroop. Radja Nainggolan bracht de spanning in de laatste vijf minuten helemaal terug door twee keer te scoren, maar zijn doelpunten kwamen te laat voor Roma, dat in de tweede helft al dotten van kansen miste.

Stunt

Wijnaldum, die in de 25e minuut de 1-2 binnenkopte en zo zijn eerste uitdoelpunt maakte in dienst van een Engelse club, denkt dat Liverpool blij mag zijn dat Roma pas in de laatste vijf minuten nog twee keer doel trof.

"Het was nog heel moeilijk geworden als ze die goals eerder hadden gemaakt", zei de 27-jarige middenvelder. "De spelers van Roma liepen er niet verloren bij en dat merkten we ook in het begin van de wedstrijd, maar het maakt verder niet uit hoe je er komt, als je er maar komt."

Van Dijk kijkt nu al uit naar de finale op 26 mei tegen Real Madrid, dat dinsdag afrekende met Bayern München en de Champions League voor het derde jaar op rij kan winnen.

"Vorig jaar zat ik met een goede vriend op de tribune naar de Champions League-finale te kijken en nu sta ik er zelf. Het wordt een mooi potje tegen Real, maar laten we ons eerst in de competitie gewoon kwalificeren voor de Champions League."