Rummenigge: 'Bayern speelde beste Champions League-wedstrijd in vijf jaar'

"Het was de beste Champions League-wedstrijd van Bayern die ik de afgelopen vijf jaar heb gezien", stelde de 62-jarige Duitser na de wedstrijd tegen Real Madrid (2-2) in een speech bij een banket, waar onder meer de selectie en sponsors van de 'Rekordmeister' aanwezig waren.

"We zijn het er allemaal over eens dat wij de beste ploeg op het veld waren, terwijl Real Madrid op dit moment eerste staat op de ranglijst van de UEFA. We speelden op de Dag van de Arbeid met ongelooflijk veel strijd, passie en moed."

Het gelijkspel in Madrid was voor Bayern - dat nog kansen kreeg op de overwinning - net niet genoeg na de 1-2 thuisnederlaag van vorige week. "Maar we hebben reclame gemaakt voor het voetbal. Ik denk dat niet alleen Beieren en Duitsland, maar de hele voetbalwereld vol respect en lof zal zijn", aldus een trotse Rummenigge.

Bayern kwam in Santiago Bernabéu nog vroeg op voorsprong dankzij Joshua Kimmich, maar Karim Benzema bezorgde titelverdediger Real met twee treffers een plek in de finale. Aan het tweede doelpunt van de Fransman ging een blunder van Bayern-keeper Sven Ulreich vooraf.

Dubbel

Bayern-icoon Rummenigge had in zijn speech geen ruimte voor kritiek en keek alweer vooruit naar de bekerfinale, waarin de Duitse kampioen op 19 mei tegen Eintracht Frankfurt speelt. "Het is nu onze verantwoordelijkheid en ons doel om over tweeënhalve week in Berlijn de beker te winnen en daarmee de dubbel te pakken", zei hij.

"Ik wil jullie eraan herinneren dat we in oktober in de competitie nog vijf punten achter stonden op Borussia Dortmund en dat we in de Champions League als enige Duitse ploeg bij de laatste zestien zaten. Helaas heb ik geen pet op, anders zou ik die graag afnemen voor deze ploeg."

Real was net als in 2014 (halve finale) en 2017 (kwartfinale) over twee wedstrijden te sterk voor Bayern, dat in 2013 de Champions League won en in de jaren die volgden steeds strandde in het zicht van de eindstrijd.

Het is de derde keer op rij en de vierde keer in vijf jaar dat Real in de finale van de Champions League staat. De Spaanse topclub speelt daarin tegen Liverpool of AS Roma.