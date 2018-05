Zidane vindt dat er weinig is af te dingen op hegemonie Real in CL

De Champions League-winnaar van 2014, 2016 en 2017 speelde dinsdag in de halve finales in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Bayern München en dat was genoeg na de 1-2 overwinning van vorige week in Duitsland.

"We speelden na Paris Saint-Germain en Juventus voor de derde keer op rij tegen een wereldploeg en we hebben ze allemaal verslagen", zei Zidane na de spannende halve finale in Santiago Bernabeu, waarin zijn ploeg het in de slotfase nog lastig had.

"We hebben geleden, maar dat is onvermijdelijk in zulke wedstrijden. Het is de schoonheid van het voetbal, vooral als het goed afloopt natuurlijk. Voor je hart is het minder goed."

Zidane had lovende woorden over voor doelman Keylor Navas, die Real vooral in de slotfase aan de finaleplek hielp met enkele reddingen. "Ik ben heel blij met hem. In grote wedstrijden kunnen de keepers zich onderscheiden en vooral in de tweede helft liet hij zich gelden. Hij heeft ons in leven gehouden."

Marcelo

Bij een stand van 1-1 leek Bayern op slag van rust recht te hebben op een strafschop na een handsbal van Real-linksback Marcelo, maar scheidsrechter Cüneyt Çakir wuifde het incident weg.

Marcelo zelf gaf toe dat de Turkse arbiter dat verkeerd had gezien. "Ik maakte hands, dus het was een penalty. Als ik zeg dat het niet zo was, dan lieg ik", aldus de Braziliaan, die besefte dat hij met Real iets bijzonders presteert.

"Vier keer de finale halen in vijf jaar is echt heel moeilijk. We moeten er een beetje van genieten. We zijn dit seizoen niet goed begonnen, maar beetje bij beetje brengen we Real terug naar waar het hoort."

Real won de Champions League deze eeuw al vijf keer en kan zich eind deze maand, op 26 mei in Kiev, voor de dertiende keer in de historie kronen tot de beste club van Europa.

Liverpool of AS Roma wordt de tegenstander van Real in de eindstrijd. De Engelsen hebben de beste papieren na de 5-2 zege vorige week op Anfield. De return in Stadio Olimpico begint woensdag om 20.45 uur.