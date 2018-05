Liverpool aast in halve finale tegen Roma op record Van Gaals Barcelona

Liverpool maakte dit seizoen in dertien Champions League-duels (inclusief play-offs) al 44 doelpunten. Alleen FC Barcelona maakte ooit meer treffers in één jaargang.

De Spaanse topclub scoorde onder trainer Louis van Gaal in het seizoen 1999/2000 45 keer in zestien wedstrijden. De Nederlandse trainer had toen de beschikking over onder anderen Rivaldo, Luis Enrique en Patrick Kluivert.

Bij Liverpool zorgen dit seizoen met name Mohamed Salah (tien treffers), Firmino (tien) en Sadio Mané (acht) voor de doelpunten. Het trio heeft samen al 28 keer gescoord. Het gebeurde in de geschiedenis van de Champions League niet eerder dat drie spelers van één club ieder acht of meer treffers maakten.

Meest trefzekere ploegen in Champions League 1. FC Barcelona (1999/2000) 45 goals in 16 duels

2. Liverpool (2017/2018) 44 goals in 13 duels*

3. Real Madrid (2013/2014) 41 goals in 13 duels

4. Manchester United (2002/2003) 37 goals in 16 duels*

5. Real Madrid (2016/2017) 36 goals 13 duels

* = inclusief voorrondes

Van Nistelrooij

Het aanvallende trio van Liverpool hoopt in de halve eindstrijd en eventuele finale een record van Ruud van Nistelrooij uit de boeken te schieten. De oud-spits van Manchester United was in het seizoen 2002/2003 met twaalf doelpunten de meest trefzekere speler voor een Engelse club in de Champions League.

Liverpool wil voor de derde keer in de geschiedenis de finale bereiken van het miljoenenbal. In 2005 werd in een historische wedstrijd in Istanbul tegen AC Milan een 3-0 achterstand weggewerkt, waarna Liverpool won na strafschoppen.

In 2007 nam Milan in Athene revanche door met 2-1 te winnen van Liverpool. Een late treffer van Dirk Kuijt kon de nederlaag niet voorkomen voor de 'Reds'.

Roma stond nog nooit in de finale van de Champions League, die in 1992 geïntroduceerd werd. In 1984 speelden de Italianen wel de finale van de Europa Cup I, waarin uitgerekend Liverpool in Rome na strafschoppen te sterk bleek.

De wedstrijd tussen AS Roma en Liverpool wordt woensdag vanaf 20.45 uur live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.