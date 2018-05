Ribblessure kost Strootman return tussen Roma en Liverpool

"De kans is klein dat hij kan spelen", zei Roma-trainer Eusebio Di Francesco dinsdagmiddag op de persconferentie. "Het is erg vervelend dat hij nu geblesseerd is." Enkele uren later maakte Roma bekend dat Strootman niet bij de wedstrijdselectie zit.

De 28-jarige Strootman liep zijn blessure op tijdens de eerste ontmoeting met Liverpool. Hij werd een kwartier voor tijd hard geraakt, maar moest verder omdat Roma al drie keer gewisseld had.

Strootman speelt al sinds de zomer van 2013 voor Roma, waar hij vrijwel altijd een basisplaats heeft. Dit seizoen speelde hij al 42 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Strootman is de derde Nederlander die deze week niet in actie kan komen in de Champions League. Rick Karsdorp kijkt vanwege een kruisbandblessure al maanden toe bij Roma en Arjen Robben moet de return tussen Real Madrid en zijn club Bayern München dinsdagavond missen door de spierblessure die hij vorige week in het met 1-2 verloren thuisduel opliep.

Barcelona

Roma staat voor de zware opgave om een achterstand van 5-2 goed te maken. De nummer drie van de Serie A houdt zich vast aan de kwartfinale, toen het voor eigen publiek Barcelona (3-0) verraste. De Italianen hadden de uitwedstrijd nog met 4-1 verloren.

"Barcelona en Liverpool laten zich niet vergelijken", zei trainer Di Francesco. "Liverpool speelt veel directer. Maar onze ambitie is nog steeds om de finale in Kiev te bereiken. Hopelijk kunnen we met de steun van 70.000 toeschouwers opnieuw een mooie comeback maken."

Roma-middenvelder Radja Nainggolan schoof ook aan bij de persconferentie en sprak woorden van gelijke strekking. "Als je tegen Liverpool even niet thuisgeeft, doen ze je pijn", zei de 30-voudig international van België.

"We weten dat het moeilijk wordt, maar dat was het tegen Barcelona ook. Zelfs als we er niet in slagen om de finale te bereiken, kunnen we terugkijken op een prachtig avontuur."

De wedstrijd tussen AS Roma en Liverpool is woensdag live op NU.nl te zien en begint om 20.45 uur. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.