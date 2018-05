Ronaldo gaat tegen Bayern voor honderdste zege in Champions League

Als Ronaldo in Estadio Santiago Bernabeu minuten maakt voor Real Madrid, dan wordt het bovendien zijn 152e optreden in de Champions League. Daarmee passeert hij Xavi op de eeuwige ranglijst.

De 33-jarige aanvaller heeft alleen Iker Casillas nog boven zich. De 36-jarige doelman van FC Porto (en ex-Real Madrid) speelde dit seizoen zijn 167e Champions League-wedstrijd.

Real Madrid verdedigt in eigen huis een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat was voor Ronaldo de eerste wedstrijd dit Champions League-seizoen waarin hij niet tot scoren kwam. Met vijftien treffers voert hij desondanks nog altijd riant de topscorerslijst van deze jaargang aan.

Dat Ronaldo vorige week in München niet scoorde, is opmerkelijk, want doorgaans is hij juist tegen Duitse ploegen uitstekend op dreef. Hij maakte in zijn carrière al 23 treffers in de Champions League tegen clubs uit de Bundesliga, een recordaantal doelpunten tegen ploegen uit een specifiek land.

Messi

Tweede op die lijst is Lionel Messi, die twintig Champions League-goals heeft gemaakt tegen ploegen uit Engeland.

De sterspeler van FC Barcelona maakte in zijn carrière honderd CL-treffers, waarmee hij er twintig minder heeft dan zijn rivaal Ronaldo. De vedette van Real maakte zestig van zijn doelpunten in de knock-outfase en dertien in de halve finales en ook dat zijn twee records.

Het duel tussen Real Madrid en Bayern München - dat het zonder de geblesseerde Arjen Robben moet doen - begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Turkse arbiter Cüneyt Cakir.

De wedstrijd is live op NU.nl te zien, de voorbeschouwing begint om 20.00 uur.