Heynckes vindt dat Bayern in return tegen Real efficiënter moet spelen

"Het wordt een erg lastige wedstrijd voor ons", beseft Heynckes maandagavond op de vooruitblikkende persconferentie. "Maar mijn ploeg weet hoe het op het juiste moment moet pieken."

In de heenwedstrijd kreeg Bayern vorige week in de Allianz Arena veruit de meeste kansen, maar ging het effectieve Real er met de overwinning vandoor.

Heynckes is zich daarvan bewust. "We moeten efficiënter spelen dan in de heenwedstrijd", zegt hij. "We hebben het hele seizoen al veel gescoord en ik hoop dat we de efficiëntie kunnen laten zien die onze wedstrijden normaal gesproken kenmerkt."

Bayern moet het dinsdag wel zonder Arjen Robben stellen. De Nederlander viel vorige week geblesseerd uit in de heenwedstrijd en is niet op tijd hersteld van zijn spierblessure.

Vertrouwen

Desondanks blijft Heynckes er vertrouwen in houden dat zijn ploeg de eindstrijd kan halen. "We hebben dit seizoen laten zien dat we terug kunnen komen uit een lastige positie", doelt hij op de comeback van de 'Rekordmeister' in de Duitse titelstrijd.

De 72-jarige coach houdt zich vast aan het laatste competitieduel van zijn elftal, waarin met 4-1 werd gewonnen van Eintracht Frankfurt. Daarbij kwam onder anderen Sandro Wagner tot scoren, maar de Duitser zal in Santiago Bernabeu in ieder geval niet in de basis starten.

"We hebben afgelopen zaterdag een geweldige wedstrijd gespeeld", aldus Heynckes. "Wagner speelde goed en hij kan een van onze wapens worden. Het is mogelijk dat hij invalt en naast Robert Lewandowski gaat spelen."

Bayern kan dinsdag in Madrid voor de zesde keer de finale bereiken van de Champions League. Daarmee zou de Duitse kampioen het record van AC Milan, Juventus en Real Madrid evenaren.

Het duel tussen Real Madrid en Bayern München begint dinsdag om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.