Zidane waarschuwt Real voor herhaling kwartfinaleduel met Juventus

"Het is nog niet over. Ook in de return moeten we knokken, dat heeft de wedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales wel uitgewezen. Als de tegenstander weer zo voor de dag komt als toen, dan loopt het verkeerd af voor ons", zei Zidane woensdag na de heenwedstrijd tegen Bayern in de Allianz Arena.

Real Madrid verschafte zichzelf begin deze maand in de kwartfinales tegen Juventus een uitstekende uitgangspositie door de heenwedstrijd met 0-3 te winnen. In de return richtte de 'Oude Dame' zich echter helemaal op, al kroop de 'Koninklijke' uiteindelijk wel door het oog van de naald voor eigen publiek (1-3 verlies).

In het eerste halvefinaleduel met Bayern kende Real nog een valse start, want de 'Rekordmeister' kwam na 28 minuten op voorsprong. Doelpunten van Marcelo (vlak voor rust) en Marco Asensio (na 57 minuten) bezorgden de Madrilenen alsnog de belangrijke uitzege.

Marcelo

Zidane vindt dat Real meer dan tevreden kan zijn met dat resultaat. "Het is niet makkelijk om hier te winnen en in het begin hadden we het ook moeilijk. Na rust waren we echter de betere ploeg en controleerden we de wedstrijd. Dit is een prima resultaat."

De Fransman had vooral lovende woorden over voor zijn vleugelverdediger Marcelo, die met een schitterende treffer voor de gelijkmaker zorgde. "Het is maar goed dat Marcelo voor ons speelt. En dan heb ik het niet alleen over zijn doelpunten, maar ook wat hij in verdedigend opzicht laat zien. Hij kan op elk moment het verschil maken."

Real, dat de Champions League de laatste twee jaar won, kan volgende week voor het derde seizoen op rij de finale van het miljoenenbal bereiken. De return in Estadio Santiago Bernabeu staat volgende week dinsdag op het programma.

De andere wedstrijd in de halve finales gaat tussen Liverpool en AS Roma. De Italianen moeten woensdag in de tweede wedstrijd voor eigen publiek een 5-2 achterstand wegwerken.