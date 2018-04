Aanvoerder Müller laakt 'naïef' Bayern na nederlaag tegen effectief Real

Bayern had in de eigen Allianz Arena een overwicht en veruit de meeste kansen, maar het effectieve Real ging er met de overwinning vandoor.

"We waren te naïef. We kregen echt heel goede kansen en in de Bundesliga is het dan vaak raak, maar vandaag speelde de druk misschien een rol", zei Müller vlak na de wedstrijd.

De aanvoerder had bij rust nog een goed gevoel, hoewel Real-verdediger Marcelo enkele minuten daarvoor gelijk had gemaakt. "Toen we met 1-1 de kleedkamers opzochten, glimlachte ik nog voldaan. We hadden een veel beter resultaat moeten halen en dat doet pijn."

Bayern, dat Arjen Robben vroeg in de wedstrijd zag uitvallen, was op voorsprong gekomen via Joshua Kimmich. In de tweede helft tekende invaller Marco Asensio bij een tegenstoot van Real voor de winnende treffer.

Heynckes

Bayern-coach Jupp Heynckes, die naast Robben ook Jerome Boateng voor rust kwijtraakte met een blessure, vond net als Müller dat de 'Rekordmeister' de nederlaag tegen de titelverdediger aan zichzelf had te wijten.

"We gaven twee goals weg door duidelijke fouten en we kregen veel kansen die we niet benut hebben, dus de nederlaag is in dat opzicht geen verrassing", aldus de 72-jarige Duitser. "Door de blessuregevallen hadden we moeite om in de wedstrijd te komen. We hebben te veel kansen laten liggen."

De return tussen Real en Bayern wordt volgende week dinsdag om 20.45 uur afgewerkt in Madrid. In die wedstrijd kunnen de Spanjaarden, die zowel in 2014, 2016 als vorig jaar de Champions League wonnen, dus opnieuw een finaleplek veiligstellen.

Liverpool en AS Roma speelden dinsdag al het heenduel in de andere halve finale. De Engelsen waren het grootste gedeelte van de wedstrijd sterker en wonnen met 5-2. Volgende week woensdag staan Roma en Liverpool in Stadio Olimpico in Rome opnieuw tegenover elkaar.