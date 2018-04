Klopp houdt dubbel gevoel over aan ruime zege Liverpool op AS Roma

"We hebben het zo'n tachtig minuten perfect gedaan. Maar we hebben verdedigend een fout gemaakt", zei hij luttele minuten na het laatste fluitsignaal.

"De strafschop was geen strafschop, maar goed. Het is nu 5-2. Natuurlijk had 5-0 of 5-1 beter geweest, maar 5-2 is een fantastisch resultaat. We gaan straks naar Rome en we gaan ervoor."

Klopp was onder de indruk van hetgeen wat zijn spelers in de eerste tachtig minuten lieten zien en vond vijf doelpunten niet eens aan de geflatteerde kant.

"We hadden zelfs nog meer kunnen scoren. Dat is alleen maar positief, het voelt nu misschien niet zo door de doelpunten. Maar morgen zullen we zien hoe goed het was. Wat het was beter dan ik vooraf had kunnen wensen."

Oxlade-Chamberlain

Klopp maakt zich wel zorgen om Alex Oxlade-Chamberlain, die in de eerste helft aan zijn knie geblesseerd raakte en per brancard het veld moest verlaten.

"Dat ziet er zeker niet goed uit. Dat is wel een probleem voor ons, want het team wordt er op deze manier niet groter op."

De return tussen Liverpool en AS Roma is volgende week woensdag om eveneens 20.45 uur in Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad.

De andere halve finale gaat tussen Bayern München en Real Madrid en van dat tweeluik wordt deze woensdag het eerste duel afgewerkt in de Allianz Arena in München.