Van Dijk vindt late tegendoelpunten AS Roma 'heel frustrerend'

"Die 5-1 en 5-2 spoken nu door mijn hoofd", zei de Nederlandse verdediger na het laatste fluitsignaal. "Het is duidelijk dat 5-2 een heel goed resultaat is, maar dat je twee treffers op zo'n manier weggeeft is heel erg frustrerend."

Van Dijk beweerde dat de matige slotfase van Liverpool niets te maken had met het feit dat uitblinker Mohamed Salah, goed voor twee doelpunten en twee assists, toen net gewisseld was.

"De manier waarop AS Roma begon te voetballen bracht ons in de problemen. Ze speelden directer. Daar hadden wij beter mee om moeten gaan."

Van Dijk heeft er desondanks alle vertrouwen in dat Liverpool volgende week woensdag in het Stadio Olimpico 'gewoon' de klus gaat klaren. "Het gaat zwaar worden, maar we zullen er klaar voor zijn. 5-2 is geen slecht resultaat om mee af te reizen. Dat moet voldoende voor ons zijn."

Van Dijk genoot tijdens de wedstrijd van het spel van zijn ploeggenoten Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané, die een plaag waren voor de Italiaanse verdedigers.

"Ik zei het een paar weken geleden al: onder Salahs aanvoering hebben we één van de beste voorhoedes van Europa. Ik ben heel blij dat ik met ze samen mag spelen."