Liverpool zet grote stap richting CL-finale na ruime zege op AS Roma

Liverpool stond halverwege al op een 2-0 voorspong door twee doelpunten van Mohamed Salah en na rust liep het al snel uit naar 5-0 dankzij twee treffers van Roberto Firmino en een van Sadio Mané.

De ploeg van manager Jürgen Klopp zakte in de slotfase echter ver terug en liet AS Roma nog terugkomen tot 5-2 via goals van Edin Dzeko en Diego Perotti (strafschop).

Bij Liverpool had Virgil van Dijk een basisplaats en mocht Georginio Wijnaldum al na een kwartier het veld betreden als invaller voor de op het eerste oog zwaar geblesseerd geraakte Alex Oxlade-Chamberlain. Namens AS Roma verscheen Kevin Strootman aan de aftrap.

De andere halve finale gaat tussen Bayern München en Real Madrid en van dat tweeluik wordt woensdag het eerste duel afgewerkt in de Allianz Arena in München.

Stroef

Liverpool begon aanvankelijk nog stroef aan de confrontatie tegen AS Roma en slaagde er sporadisch een opening te vinden in de Italiaanse verdediging.

De huidige nummer drie van de Premier League ontsnapte zelfs in de negentiende minuut aan een achterstand toen een verraderlijk afstandsschot van Aleksandar Kolarov via de handen van doelman Loris Karius op de bovenkant van de lat belandde.

Liverpool schakelde daarna een tandje bij en kende na een half uur een ijzersterke periode met twee enorme kansen voor Mané als gevolg, maar de aanvaller faalde eerst oog in oog met keeper Alisson en schoot luttele seconden later ter hoogte van de penaltystip hoog over.

De 1-0 kon desondanks niet uitblijven en die werd in de 36e minuut gemaakt door uitgerekend Salah. De aanvaller die vorig seizoen nog onder contract stond bij AS Roma kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en verschalkte Alisson met een schitterend gekruld schot in de kruising.

Stiftje

Liverpool gooide vanaf dat moment alle schroom van zich af en dat resulteerde in de blessuretijd van de eerste helft ook nog eens in de 2-0 van opnieuw Salah. De Egyptenaar werd weggestuurd door Firmino en passeerde Alisson dit keer met een slim stiftje.

Liverpool ging in de tweede helft verder met waamee het was gebleven en dat leidde binnen 25 minuten in de 3-0 (intikker Mané op aangeven van Salah), 4-0 (intikker Firmino op aangeven van Salah) en 5-0 (kopbal Firmino uit hoekschop van James Milner).

Liverpool deed het in de slotfase na de publiekswissel van Salah onbedoeld wat rustiger aan en dat zorgde ervoor dat AS Roma zichzelf met de 5-1 (knappe individuele actie Dzeko) en de 5-2 (strafschop Perotti) nog wat hoop verschafte voor de return van volgende week woensdag.

Want dat AS Roma een marge van drie doelpunten kan goedmaken bewees het nog in de kwartfinales doordat FC Barcelona na een kansloze 4-1 uitnederlaag thuis op overtuigende wijze met 3-0 werd geklopt.