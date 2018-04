Ronaldo jaagt tegen Bayern München op Europees record Falcao

Alleen Radamel Falcao vond in één seizoen van een Europese competitie vaker het net dan Ronaldo. In het shirt van FC Porto maakte de Colombiaan achttien doelpunten in het Europa League-seizoen 2010/2011.

De 32-jarige Falcao - tegenwoordig actief bij AS Monaco - had zestien duels (voorrondes en hoofdtoernooi) nodig voor zijn recordaantal treffers en was daarmee een belangrijke factor bij Porto, dat destijds de Europa League won.

Ronaldo scoorde dit seizoen in tien Champions League-wedstrijden al vijftien keer, waarmee hij twee goals onder zijn persoonlijke record zit. Vier jaar geleden, in het seizoen 2013/2014, maakte Ronaldo zeventien doelpunten in de Champions League.

Real won het grootste Europese clubtoernooi destijds door stadgenoot Atletico in de finale te verslaan (4-1 na verlenging). Ronaldo benutte in de 120e minuut een strafschop en tekende zo voor de vierde treffer.

Seizoensrecord

De 33-jarige Ronaldo, die in 2016 en 2017 ook al de Champions League won met Real, heeft het alltimerecord van meeste treffers in het miljoenenbal met 120 doelpunten al in handen en kan woensdag dus ook zijn seizoensrecord evenaren.

Ronaldo scoorde al negen keer tegen Bayern in de Champions League. Alleen tegen Juventus was hij met tien treffers nog vaker trefzeker. Geen enkele andere speler wist vaker te scoren tegen een specifieke tegenstander in de Champions League.

Bayern

De wedstrijd tussen Bayern en Real wordt de 25e onderlinge ontmoeting. De twee ploegen stonden drie keer eerder tegenover elkaar in de halve eindstrijd en slechts eenmaal slaagden de Duitsers erin om ten koste van de 'Koninklijke' de finale te halen.

Bayern-aanvaller Arjen Robben, tussen 2007 en 2009 actief bij Real Madrid, hoopt voor de vierde keer in zijn carrière de finale van het miljoenenbal te bereiken.

Voor de 'Rekordmeister' zou het de zesde finale in de clubhistorie betekenen. Real stond sinds de invoering van de Champions League in 1992 ook zes keer in de eindstrijd en won al die finales.

De heenwedstrijd in de Allianz Arena van woensdagavond staat onder leiding van de Nederlandse arbiter Björn Kuipers. De return wordt op 1 mei gespeeld in Estadio Santiago Bernabeu.

De halve finale van de Champions League wordt live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur.